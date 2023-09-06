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國會暴亂案最重判決 「驕傲男孩」首腦判囚22年 悔稱讓國家難堪

記者張聲肇／綜合報導
極右派組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐涉嫌陰謀叛亂，5日被判22年徒刑，是目前1100多宗國會暴動案件中最長的刑期。（美聯社）
極右派組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐涉嫌陰謀叛亂，5日被判22年徒刑，是目前1100多宗國會暴動案件中最長的刑期。（美聯社）

極右派組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐(Enrique Tarrio)涉嫌陰謀叛亂，策畫該團體攻擊國會以阻止政權交接罪行確立，5日被判22年徒刑，是目前1100多宗國會暴亂案件中最長的刑期。

宣判前，塔里歐語帶哽咽請求法官從寬量刑，稱國會暴亂是「國家難堪」，並向國會警察道歉表示後悔。檢方指控39歲的塔里歐領導暴力攻擊國會，企圖推翻2020年總統選舉結果，搖撼美國民主的基石，求處33年有期徒刑。

川普派任的法官凱利(Timothy Kelly)指出，塔里歐之前未對罪行表示後悔，有必要嚴厲懲罰以遏止未來政治暴力，「這種事不能再發生」。

塔里歐2021年元月6日當天人不在華府，前兩天因另案被捕，但檢方指出，他策畫且鼓動震驚全球的暴力攻占國會行動，阻撓國會確認拜登勝選。

檢方起訴書說，「塔里歐一再且公開表示，對他一手導致的元月6日事件毫無遺憾。」

「驕傲男孩」西雅圖分部領導人諾丁(Ethan Nordean)是暴亂當天現場領導人，遭判刑18年，低於檢方求刑27年。「守誓者」創辦人羅茲(Stewart Rhodes)涉另案，也因陰謀叛亂罪確定，5月18日遭判刑18年。

塔里歐2021年元月4日在華府撕毀「黑人的命也是命」組織的旗幟，遭警方逮捕後，遵從法官命令，離開華府。執法員警說，逮捕他的另一原因是，如果他留在華府，可能引發更大的暴力案件。

司法部指控他是國會暴亂主謀人，因為事先數百則通訊以及攻占國會時，他不斷從社交媒體鼓動徒眾說，「該幹的就盡量幹，」在加密群組對話中，成員問他下一步該怎麼辦，他回答：「再衝撞一番。」塔里歐寫道：「別搞錯，我們做了這件事。」

驕傲男孩及有關組織的成員，是當天第一波衝入國會的暴徒。他們人多勢眾，擊退防守國會的警察，迫使國會議員逃離眾院和參院。

「驕傲男孩」前全國主席塔里歐被控陰謀叛亂，策畫該團體攻擊國會以阻止政權交接罪行確...
「驕傲男孩」前全國主席塔里歐被控陰謀叛亂，策畫該團體攻擊國會以阻止政權交接罪行確立，5日被重判22年徒刑。(路透)

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