拜登傳記作者：拜登若突宣布退選 「不會太驚訝」

新書作者佛爾稱,拜登對出身名校的歐巴馬總統有菁英心結,譏諷歐巴馬連「髒話都不說不清」。圖為兩人2016年10月在白宮開會。(美聯社)

拜登 總統的傳記作者佛爾(Franklin Foer)接受「國家廣播公司」(NBC)電視節目訪問時表示,拜登若在今年底前宣布退出明年總統大選,他會感到驚訝,但「不會太過震驚」;新書再爆拜登與前總統歐巴馬 有菁英心結,名校出身的歐巴馬「連髒話都不會說」。

佛爾撰寫的拜登傳記「最後的政治人物:拜登的白宮 內幕與美國未來的掙扎」(The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future,暫譯)本周出版,內容關於拜登入主白宮頭兩年的經過。

佛爾3日接受「會晤新聞界」(Meet the Press)節目主持人陶德(Chuck Todd)訪問時,被問到若拜登決定不尋求連任,他會感到多麼出乎意料。佛爾答道:「這會令我驚訝,但不會感到太過震驚。」

佛爾解釋,當拜登「談論自己的人生時,經常使用命運一詞;拜登對信仰非常虔誠,而命運一詞充滿宗教涵義。他也老是說,他不知道命運會如何安排」。

因此每當佛爾聽到拜登提及命運,「我總是把它當成句子裡的省略部分,拜登其實在談他自己的未來」。

拜登今年稍早已宣布競選連任,且至今都未表露考慮退出競爭行列。隨著選舉腳步接近,80歲的拜登面臨民主黨內外對他年紀的質疑。

佛爾受訪時說:「不用靠(揭發水門案的記者)伍德華(Bob Woodward),也能理解拜登老了。但我不是老年學者,我無法預測拜登未來幾年會如何老化。」

佛爾說,他的著作描述拜登如何「遭到低估」,以及拜登如何利用這點當作自身優勢。他說:「我認為我的書所做的,是展現拜登是個埋首細節的人,他非常著迷於政策的錯綜複雜性。」

此外,新書也談及拜登與歐巴馬的瑜亮情節。新書將拜登描繪成中產階級出身的人,這助長了他對菁英主義知識分子的怨恨,這股怨氣貫串了他的政治生涯,有時讓他與前老闆、哈佛大學畢業的歐巴馬關係緊張。

曾任歐巴馬副手八年的拜登曾告訴友人,歐巴馬無法「以正確的母音延長和必要的子音強度,唸出髒話發音,而這就是生活在象牙塔內口出穢言的方式」。