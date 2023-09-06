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拜登傳記作者：拜登若突宣布退選 「不會太驚訝」

編譯陳韻涵／綜合5日電
新書作者佛爾稱，拜登對出身名校的歐巴馬總統有菁英心結，譏諷歐巴馬連「髒話都不說不清」。圖為兩人2016年10月在白宮開會。(美聯社)
新書作者佛爾稱，拜登對出身名校的歐巴馬總統有菁英心結，譏諷歐巴馬連「髒話都不說不清」。圖為兩人2016年10月在白宮開會。(美聯社)

拜登總統的傳記作者佛爾(Franklin Foer)接受「國家廣播公司」(NBC)電視節目訪問時表示，拜登若在今年底前宣布退出明年總統大選，他會感到驚訝，但「不會太過震驚」；新書再爆拜登與前總統歐巴馬有菁英心結，名校出身的歐巴馬「連髒話都不會說」。

佛爾撰寫的拜登傳記「最後的政治人物：拜登的白宮內幕與美國未來的掙扎」(The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Struggle for America's Future，暫譯)本周出版，內容關於拜登入主白宮頭兩年的經過。

佛爾3日接受「會晤新聞界」(Meet the Press)節目主持人陶德(Chuck Todd)訪問時，被問到若拜登決定不尋求連任，他會感到多麼出乎意料。佛爾答道：「這會令我驚訝，但不會感到太過震驚。」

佛爾解釋，當拜登「談論自己的人生時，經常使用命運一詞；拜登對信仰非常虔誠，而命運一詞充滿宗教涵義。他也老是說，他不知道命運會如何安排」。

因此每當佛爾聽到拜登提及命運，「我總是把它當成句子裡的省略部分，拜登其實在談他自己的未來」。

拜登今年稍早已宣布競選連任，且至今都未表露考慮退出競爭行列。隨著選舉腳步接近，80歲的拜登面臨民主黨內外對他年紀的質疑。

佛爾受訪時說：「不用靠(揭發水門案的記者)伍德華(Bob Woodward)，也能理解拜登老了。但我不是老年學者，我無法預測拜登未來幾年會如何老化。」

佛爾說，他的著作描述拜登如何「遭到低估」，以及拜登如何利用這點當作自身優勢。他說：「我認為我的書所做的，是展現拜登是個埋首細節的人，他非常著迷於政策的錯綜複雜性。」

此外，新書也談及拜登與歐巴馬的瑜亮情節。新書將拜登描繪成中產階級出身的人，這助長了他對菁英主義知識分子的怨恨，這股怨氣貫串了他的政治生涯，有時讓他與前老闆、哈佛大學畢業的歐巴馬關係緊張。

曾任歐巴馬副手八年的拜登曾告訴友人，歐巴馬無法「以正確的母音延長和必要的子音強度，唸出髒話發音，而這就是生活在象牙塔內口出穢言的方式」。

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