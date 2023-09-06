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聯邦老人免費餐外食計畫 鼓勵出門吃飯 甩掉孤獨感、營養社交兼顧

編譯俞仲慈／綜合5日電
新罕布夏州的老人們參加政府的營養計畫，在白樺餐廳聚餐，增加社交機會。（美聯社）
新罕布夏州的老人們參加政府的營養計畫，在白樺餐廳聚餐，增加社交機會。（美聯社）

根據2020年一篇關於孤獨老人相關文章指出，老人普遍存在的孤獨感，對其健康帶來的危害，和每天抽15支香菸一樣致命，因此聯邦政府推出「美國老人法營養計畫」(Older Americans Act Nutrition Program)，吸引老人前往特約餐廳用餐，增加老人社交機會並維持身心健康。

根據統計，截至今年年初，全國已有26州的餐廳和其他食品供應商加入老人供餐服務。

新罕布夏州戈夫斯敦(Goffstown)，67歲居民拉巴爾(Debbie LaBarre)每周期待著和鄰居、朋友在住家附近的白樺餐廳(White Birch Eatery)聚餐，餐廳業者也針對老人提供特製菜單，標示每一道菜餚的熱量、碳水化合物和鈉含量，完全符合聯邦農業部(USDA)建議的老人每日飲食標準。

拉巴爾報名參加「美國老人法營養計畫」，每次去特約餐廳用餐，由服務生掃描用餐卡的二維條碼(QR Code)，即可獲得一頓免費老人餐，雖然外食次數增加，但她的體重卻減輕，更重要的是有機會社交，她表示：「我媽媽得了阿茲海默症，她總是待在家裡，從來不出門，所以我非常害怕，所以會盡量出門社交。」

白樺餐廳老闆威廉斯(Cyndee Williams)表示：「我們可以看到大家，了解他們的情況，他們也會帶新朋友，有時會看到新面孔。」

白樺餐廳2020年3月開張後就遇到疫情海嘯，一度被迫關閉，如今加入老人供餐行列，有助於餐廳營業，威廉斯直言：「雖然利潤很低，但對餐廳不無小補，也讓員工得以繼續工作。」

新罕布夏州希爾斯伯勒郡(Hillsborough County)專為老人供餐的非營利組織Meals on Wheels主席艾里奎佐(Jon Eriquezzo)表示：「隔離是一種新的流行病，因此要鼓勵大家出門吃飯，靠著聚餐機會相互扶持，比什麼都重要。」

新罕布夏州 疫情 阿茲海默症

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