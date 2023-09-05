拆解…華為新機證實用中芯7奈米 「象徵中半導體進展」

彭博引述權威拆解報告，稱華為新手機使用中芯7奈米晶片，證明中國有自產自製高端晶片能力，但技術落後於西方。(歐新社)

華為 「Mate 60 Pro」新機開放網路預購，引發美國關切。彭博委託TechInsights拆解證實，華為和中芯聯手已成功為新手機打造先進的7奈米處理器，可見北京傾全國之力來突破美國的圍堵，確有初步進展。

技術分析公司TechInsights進行的詳細拆解顯示，Mate 60 Pro手機採用的是中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片 ，這是頭一款採用中芯最先進7奈米製程技術的晶片。TechInsights拆解各大科技公司產品並分析已有數十年的歷史，這次拆解堪稱對Mate 60 Pro零組件最權威的分析。

Mate 60 Pro具衛星通話功能，根據測試與拆解報告顯示，這款手機具5G連網能力，且速度可與蘋果iPhone 14匹敵，晶片以14奈米以下技術生產，引發美國關切；彭博資訊分析師認為，Mate 60 Pro的5G晶片應是由中芯國際代工，象徵中國半導體的進展。

中芯和華為開發晶片的進展已到何種程度尚不得而知，例如是否有能力以合理的成本來量產晶片。華為計畫生產多少Mate 60 Pro也不明朗。Mate 60 Pro幾乎一上架即銷售一空，可見產量相當有限。

TechInsights副董事長Dan Hutcheson說：「這對中國來說是一個相當重要的宣告。中芯的進展呈現加速趨勢，顯然已解決7奈米良率的問題」。

儘管如此，TechInsights拆解後發現，Mate 60 Pro的所用處理器技術仍落後最新技術兩個世代，這結論也等於佐證中國社群媒體的報導。