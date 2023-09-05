習、普都不去 路透：G20若沒共識 曝大國合作局限性

中國國家主席習近平(右)和俄國總統普亭(左)皆不會出席本月在印度舉行的G20峰會；圖為兩人2019年在大阪G20峰會場邊與印度總理莫迪合影。(路透)

由於中國國家主席習近平 確定不出席20國集團(G20)峰會，加上各國對於烏克蘭戰爭立場分歧，專家分析，這次的峰會要在糧食安全與對抗氣候變遷等議題上達成重大共識有其難度。

據路透(Reuters)報導，在印度 舉行的G20峰會，中國將由國務院總理李強出席與會，俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)則確定不出席，代表兩國與其他國家達成共識的機會微乎其微。換言之，9月9日起兩天的峰會，將由西方與其盟友獨撐大局。

這次將與會的各國領袖包括拜登總統、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)與日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)等。

分析師認為，峰會一旦沒有結果，等於讓外界看見西方與非西方強權合作的局限性，並促使各國更深化與熟悉的陣營合作。

華盛頓智庫威爾遜國際學人中心(Wilson Center)南亞研究所所長庫格曼(Michael Kugelman)說，「面對全球威脅，畫清界線成為西方與非西方集團並不是好事。」倘若無法達成共識，也會傷及主辦國印度總理莫迪(Narendra Modi)的外交聲望，他說，「如果領袖峰會不成功，印度特別是莫迪將遭受重大的外交和政治挫敗。」

一名印度資深官員說，「自從2022年印尼的峇里島峰會以來，各自立場已變得更加堅持。俄羅斯和中國更堅持自己的立場，要達成共識非常困難。」另一位印度官員則表示，當初在峇里島峰會時，中俄的立場都還很彈性，但隨著俄烏戰爭推進18個月，如今各國甚至連當初在「峇里島宣言」使用的措辭都無法達成一致意見。

外交官認為，這次峰會最後可能只能發表一份不具約束力或部分性的聲明。

諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)主管博林(David Boling)說，「就在更符合中國世界觀的金磚組織(BRICS)接納更多成員國幾周後，習近平的缺席，可能就是中國試圖對G20會議採取斷然態度的一種方式。」