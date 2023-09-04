雷蒙多談訪中行：美企已漸失耐心 絕不售中尖端晶片

剛訪中歸來的商務部長雷蒙多3日接受媒體訪問，說明訪問成果。圖為雷蒙多8月30日在訪問結束的上海浦東機場舉行臨行記者會。(路透)

美國、中國曾經是彼此最大的貿易夥伴，但美國現在更常與加、墨貿易，中國則轉向東南亞國家。剛訪問中國回美的商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)針對中國發出諸多強硬言論，包括美企對中國經商環境的耐心已達極限、絕不會向中國銷售最先進的半導體晶片 ，以及抱怨她的個人電郵被中方入侵。

雷蒙多3日在哥倫比亞廣播公司(CBS)播出的「面對全國」(Face the Nation)節目上表示，中國讓投資經商在中國變得更加困難，美國企業面臨新的挑戰，包括原因不清的巨額罰款、突擊搜查、反間諜法修改等等。「我向中方清楚表明美企的耐心逐漸消失。他們需要且應得到一個可以預測且公平競爭的環境，希望中國能夠注意到此訊息，以便商業關係穩定發展。」

雷蒙多認為這不只有益於美企，目前中國經濟發展毫無疑問地在減緩，若市場能更加透明、以市場為導向，中國經濟就會表現得更好。

雷蒙多3日在國家廣播公司(NBC)播出的「會見新聞界」(Meet the Press)節目中，證實在她上周訪中前個人電郵遭中方駭客攻擊一事。她表示，「他們確實攻擊了我，此舉很不令人欣賞。」

她也在有線電視新聞網(CNN)節目中提到此事，而中方卻表示不知情、也不是有意的。她表示「我認為重要的是要把它攤開來說，讓他們知道這種行為很難建立信任。」

而被問到美國的半導體出口限制「是否要卡住中國軍事科技的脖子」時，雷蒙多稱這是美國正在做的事，所以中國如果感受到壓力就代表奏效了。

她表示，「在我的執掌下，絕不會賣給中國他們想要用於軍事科技的精密晶片…我們還是會出口價值幾十億元的晶片到中國，但這些是沒那麼先進的產品。出口管制重點在國家安全，而不是經濟優勢，所以我們會以最嚴格、最強硬的立場來限制最精密的晶片。」

雷蒙多表示繼續銷售非高階晶片也對美國有好處，可幫美企創造營收、再投入研發，幫助美國維持科技領導地位。她形容這是種複雜的關係，正如她此次訪中行的任務，既是為了加強拜登 的科技封鎖，也是為了改善兩大國之間的經濟對話。