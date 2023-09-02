9萬人被捕 非法入境家庭移民人數破紀錄

從墨西哥穿越格蘭德河的一家人，母親用外套當護墊正拉著兩個孩子越過德州邊境的鐵絲網。8月非法入境的家庭移民人數再創新高。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，8月份非法入境 家庭移民 破紀錄，人數也超過單身成年人，邊巡人員共逮捕了至少9萬1000名非法入境的家庭移民，超過2019年5月川普執政時8萬4486人的最高紀錄，也是拜登 執政以來，首度超過非法單身成人移民。

連續兩個月增加30%

統計資料顯示，非法入境家庭移民人數連續兩個月增加30%，逆轉5至6月的劇降趨勢，原因是拜登政府祭出諸多限制措施，但8月在美墨邊境逮捕的非法入境人數多達17萬7000人，遠多於7月13萬2652人和6月9萬9539人。

國土安全部發言人艾潤‧希特(Erin Heeter)說，政府已擴大移民合法化途徑，也加重非法入境的處罰，目的就是要減少非法入境的人數，同時也於8月加派遣送出境的班機；5月迄今共遣返了1萬7000名父母子女一起非法入境的移民。

希特說，每年入境人潮總有起伏，季節因素之外，人口走私集團運用假消息欺騙無知移民，鼓動弱勢受害人冒險北上美墨邊境也是原因。

家庭移民是政策軟肋

報導指出，十多年來，家庭移民總是美國移民政策執法層面的軟肋。多數在邊境被羈押的家庭移民很快就獲釋，獲准在美國就業、生活，等候人道庇護的申請案走完程序，移民法庭根本處理不完堆積如山的難民申請案，而且最後裁決很少是「驅逐出境」。