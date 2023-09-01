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作業錯誤 多州兒童喪失白卡資格 數百萬人受影響

記者顏伶如／綜合報導
由於審查作業錯誤，多州兒童被踢出白卡計畫，數百萬人恐受影響。 （Getty Images）
由於審查作業錯誤，多州兒童被踢出白卡計畫，數百萬人恐受影響。 （Getty Images）

聯邦官員說，由於作業錯誤，最近幾個月多州兒童被從俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)中剔除，恐有數百萬人受到影響；聯邦主管機關已於8月30日發函各州，要求在兩周內評估是否作業程序出現違約，倘若有違約情況，須先暫停資格審查，立即恢復領取白卡補助的資格，並須溯及遭剔除期間。

受到新冠疫情影響，2020年3月後，納入白卡補助計畫者不需重新登記，直到今年4月各州開始恢復資格審查。華盛頓郵報報導，各州恢復白卡資格審查後陸續發生問題，但這次人數眾多的兒童突然失去白卡資格，堪稱狀況最嚴重的差錯。

過去幾個月，聯邦衛生官員密切監控各州審查白卡資格的狀況，希望低收入民眾因為文書作業或條件不符等因素而失去白卡福利後，全國無保人數不會突然暴增。

報導指出，多州兒童被踢出白卡計畫主要原因與電腦系統有關，因為系統設定出錯，導致無法評估家庭成員是否仍符合白卡資格。

聯邦醫療補助計畫主任丹尼爾‧蔡(Daniel Tsai)在媒體簡報會中表示，如果有資格的民眾，尤其是兒童，竟然被取消白卡或聯邦兒童健康保險計畫(Children's Health Insurance Program，CHIP)資格，「是無法令人接受的」。他說，作業錯誤是「顯而易見的問題，發生於許多州」。

至於聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)已經知道有幾州出現錯誤，丹尼爾‧蔡則不願對媒體透露。他說，已要求全美所有州都重新檢查及評估，確認是否有出錯。

聯邦醫療服務中心稍後表示，有十多州系統出現錯誤。

白卡 醫療補助計畫 低收入

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