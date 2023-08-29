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抗衡中國數量優勢 美拚2年加速生產數千無人機

記者張文馨／華盛頓報導

國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)28日表示，五角大廈將在未來兩年內花費數億元，加速生產數以千計的無人機，來抗衡中國的競爭。

國防部將這項計畫命名為「複製」(Replicator)，政治新聞網站Politico報導，希克斯在國防產業協會的新興科技會議上說，當下應快速提升科技研發，產業已經準備好了，國防部要從上到下改變，也要建立一個嚴格的目標。

希克斯表示，國防部預計花18個月到24個月，在不同的領域打造數千套「自主武器系統」(Autonomous Weapons System, AWS)；但她並未進一步說明生產的具體計畫。

自主武器系統指的是，若啟動該武器系統，可以在沒有人為操作進一步干預的狀況下，選擇並攻擊目標；美國的掠奪者和死神無人機都可執行這項能力。

Politico分析，這類自主武器被認為能最有效對抗中國在船艦、飛彈和部隊上快速成長的優勢，大量部署這些便宜、可消耗的無人機，不僅降低成本，也會讓實際部隊面臨更低風險。

防務新聞(Defense News)報導，「複製」計畫基於兩個假設，首先，美方認為解放軍的優勢在於船艦、飛彈和人員的規模，而美國最佳應對之策是創新，非隨之起舞；其次，自主武器系統是正確發展方向，從烏克蘭戰爭可以證明，廉價的無人機可用來偵察、瞄準和攻擊。

Politico報導，五角大廈正努力對抗中國構成的威脅，包含在2040年之前可能進犯台灣；此外，美國軍援烏克蘭超過430億元，需要國防產業加速生產，補充美國自身軍備，這不僅發生在烏克蘭，也可能發生在台海衝突。

美國海軍學會新聞網(USNI News)報導，希克斯表示，「我們必須確保中華人民共和國的領導人們每天醒來，都考慮到侵犯的風險，並得出『今日不宜』的結論，更有甚者，不只是今天，從今天開始到2027年、2035年、2049年甚至更遠之後的每一天。」

希克斯 國防部 烏克蘭

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