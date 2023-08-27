偏鄉缺老師改採遠距教學、聘外師 學生滿意 家長質疑

全國教師缺額問題嚴重，包括亞利桑納州等地學區轉而求助科技業，透過遠距教學方式為學生上課。(美聯社)

新學年開始，但全國教師缺額問題依然嚴重，包括亞利桑納州 等地學區轉而求助科技業，透過遠距教學方式為學生上課，一年花費上百萬元，但效果見仁見智。

位於鳳凰城北方的普雷斯科特谷，由於地處偏僻，聘請不到老師，布萊德蕭山高中行政秘書桑福德(Melissa Sanford)坦承：「我們的外語教師已缺額兩年，根本沒人來應聘。」

該校今年起和芝加哥科技教學公司Elevate簽下14萬2000元合約，透過線上方式為學生上課。15歲的艾瑪·萊伊(Emma Rye)和同學們都表示喜歡這種上課方式，因為和傳統教學相比，可以營造一個更平等的學習環境，並強調：「上課變得更加有趣。」

但艾瑪的父親傑瑞米(Jeromy Rye)頗不以為然：「和老師在教室上課相比，學生可能會不守規矩，或無法獲得高品質學習內容，我需要看到線上教學的確實效果。」

據了解，線上授課的師資一般都有國家教師證書，其中多數是想要彈性上班的全職教師，或是有教學意願的退休人士，總部位於奧斯汀的Proximity Learning甚至聘用來自墨西哥 、南非和菲律賓等擁有美國教師證書的外籍人士。

阿拉巴馬州 伯明翰非營利組織艾德農場和丹麥建築公司Kurani合作創辦「偏鄉連結教室」，透過高科技將科學、技術、工程和數學(STEM)授課內容傳送至阿州貧困偏鄉。艾德農場主席傑克遜(Waymond Jackson)坦承：「我們根本留不住老師或讓老師移居偏鄉教學。」根據阿拉巴馬大學研究，該州農村地區擅長數學的學生占比只有11%。

南方教育基金會主任奧特曼(Max Altman)對於愈來愈多見不到面的線上教師也深表憂心：「最有效的學習來自於熟悉學生背景的老師，老師不只是傳道授業，更需要和學生建立溝通。」