還貸金額以收入計算 SAVE新學貸減免計畫開放登記

拜登政府新推出、以收入為基準的大學畢業生學貸還款方式「有價值的教育儲蓄」計畫，已開放登記。圖為喬治城大學的畢業禮。(美聯社)

拜登 政府新推出、以收入為基準的學貸 還款方式(income-driven repayment)「有價值的教育儲蓄」(Saving on a Valuable Education，SAVE)計畫，已開放登記，數百萬民眾每月償還聯邦學貸壓力將得以減輕，許多民眾每月還款金額還可調降至零。

因為新冠疫情而暫停三年的學貸償還，今年10月將恢復繳款。

不用一輩子揹學貸

教育部 長卡多納(Miguel Cardona)日前在電話會議上對媒體表示：「透過SAVE計畫，我們對所有學生做出承諾。」他說，今後學貸還款金額將是民眾負擔得起的，不會再被龐大的利息負擔壓垮，不必一輩子背著學貸。

未來幾天，3000多萬名聯邦學貸借款人將收到參加SAVE計畫的邀請通知。每月償還金額是以借款人收入及家庭人口計算。

拜登政府新推出、以收入為基準的大學畢業生學貸還款方式「有價值的教育儲蓄」計畫，已開放登記。圖為學生今年2月28日聚集在最高法院前，要求免除學貸。(路透)

新方案審核約四周

拜登總統去年提出最高免除2萬元的學貸豁免計畫，今年6月被最高法院推翻。紐約時報分析，SAVE計畫與先前學貸豁免計畫不同之處在於，新版方案將永久存在於學貸機制，適用於目前及未來的借款人。

另外，SAVE計畫還為學貸架設一張新的安全網(safety net)，自動為某些遲繳學貸的借款人登記參加。

教育部資深官員說，借款人完成登記後，審核時間大約四周。官員說，借款人如果現在申請，將有足夠時間在學貸恢復繳交前完成文件處理。

大學生、研究生都可申請新方案

申請聯邦學貸的大學部學生及研究所學生。家長出面申請的聯邦家長貸款(Parent PLUS loans)借款人則不符合SAVE計畫參加資格。

借貸者還款額減低 甚至降為零

每年依照收入、家庭人口調整每月償還金額，固定繳交屆滿某個年限，尚未繳清的學貸將獲免除，通常年限為20年。

新計畫讓借款人能把較多收入留做生活基本開銷之用，許多低收入勞工將符合每月還款金額降為零的資格。

單身借款人年薪不滿3萬2805元，每月還款金額將為零。四口之家的家庭年收入在6萬7500元以下，每月還款金額同樣將為零。

償還金不夠付利息 將免除利息

償還金額若不夠付利息，教育部將免除利息。