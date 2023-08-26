Zillow推「買房首付僅1%」 申請條件有哪些？

房屋中介及房貸公司Zillow於24日宣布為房屋買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者，刺激買氣。圖為示意圖。(美聯社)

美國30年期固定貸款利率 平均為7.23%，是2001年5月以來最高水平，購屋成本大增下，過去一年房屋銷售量大幅下降，房地產市場正面臨急速冷凍的風險，房貸業也受到衝擊；根據房屋貸款業協會(Mortgage Bankers Association)的數據，上周申請房貸款數字降至28年來的最低水平。

對此美國房屋中介及房貸公司Zillow也未能倖免，根據第二季財報，房貸業務收入為2400萬元，同比下降17%，為了挽回頹勢，公司24日宣布為買家提供首付僅為1%的房屋貸款產品，試圖吸引買房者。

Zillow先在亞利桑納州試點推行這個新舉措，然後再擴展到其他地方；有分析認為，Zillow推出1%首付計畫是為了擴大其客戶群，爭取市場占有率，但也有可能會損害公司的利潤。

目前購房者正面對40年來最難以負擔的市場。自去年初以來，房貸利率翻了一番，導致現有房主無法換屋搬家並及掛牌出售房產，使房源出現短缺。房地美首席經濟學家卡達(Sam Khater)稱，房源短缺也是房價 攀升的主因之一。

根據Zillow的數據，破紀錄飆漲的房價以及利率持續上升，首購族裡有64%的首付只能是房價20%以下，25%的首付能力更只在房價5%以下。

Zillow表示，降低首付門檻，有助那些能支付較高租金但又無法有足夠首付的民眾。公司的高級經濟師迪萬吉(Orphe Divounguy )說，租金及房價快速上漲，讓很多有經濟能力的人沒法儲得大筆首付。

首付只需1%自然有條件限制，Zillow規定貸款人必須是首次購房者，完成住房所有權教育課程，要將購得的房子作為主要單戶住宅，以防炒賣。

貸款人的FICO信用評分必須最低620分，收入要低於房產所在地收入中位數的80%，並滿足任何額外承保要求。