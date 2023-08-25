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中國悄悄重啟 招募海外尖端人才 避免敏感 不公布名字、不登網站

編譯盧炯燊／綜合24日電
中國悄悄推動「啟明計畫」，以取代備受爭議的「千人計畫」，繼續尋求吸納在海外的菁英科學家。圖為英特爾公司參加北京舉行的科技峰會。(美聯社)
中國悄悄推動「啟明計畫」，以取代備受爭議的「千人計畫」，繼續尋求吸納在海外的菁英科學家。圖為英特爾公司參加北京舉行的科技峰會。(美聯社)

「路透」24日引述三名知情人士透露，經過兩年暫停後，中國以新的名稱及形式悄然恢復「千人計畫」，繼續尋求吸納在海外的菁英科學家。

報導說，根據500多份由2019至 2023年的國家和地方政策文件、網路廣告以及知情人士等人說法指出，目前「千人計畫」已由工業和信息化部的「啟明計畫」所替代。

其中兩名知情人士透露，「啟明」主要延攬科技領域的人才，包括半導體，晶片等敏感或機密領域。 與「千人計畫」不同的是，它不會公布獲獎者名字，也不在中央政府網站上出現，這反映了其敏感性。

早在今年初，啟明計畫已經為海外華人，尤其是中國留學生所知，它是由地方政府人才部門牽頭，邀請海外人才向工信部申報，成功者並會有相應的人才稱號及各種獎勵。

除了啟明計畫外，還有海外優青及火炬計畫，同為國家級，職稱一樣。三者的分別是啟明依托企業申報，引進技術為企業帶來經濟貢獻；海外優青是依托高校，科研突破創造頂尖科技成果為導向；火炬計畫則是科技部的長期舉措，專注於創建科技公司集群。

據悉三項計畫已吸引數以千計的人申請，但實際延攬人數未悉。

中國國務院新聞辦公室、工信部、科技部以及商務部均未對啟明等計畫置評。

消息指，中國延攬的人才，主要是在外國頂級機構接受過培訓的人，入選者大多數曾在美國頂尖大學學習，尤其在麻省理工、哈佛及史丹福大學接受過培訓的科學家。這些大學對此沒有回應。

美國官員表示，在美國挖角並不違法，但大學科研人員如在接受政府資助展開研究的同時，沒有披露與中國實體的關係、非法分享專有信息或違反出口管制就有違法風險。

美國國家反情報與安全中心(NCSC)發言人包伊德(Dean Boyd)指出，外國對手和戰略競爭對手都明白，獲得美國及西方頂尖人才，與獲得技術本身一樣好。但當這種延攬計畫造成利益或承諾衝突時，或會給美國經濟和國家安全帶來風險。

千人計畫 中國留學生 國務院

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