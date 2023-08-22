憂新冠疫情今秋捲土重來 拜登政府力推注射補強針

華格林連鎖藥局已開始部署今秋新冠疫苗與流感的檢測與注射工作。(美聯社)

路透報導，白宮官員表示，擔憂新冠肺炎 秋天捲土重來，拜登政府計畫推動國人在今年秋季注射新冠疫苗補強針，好因應新一波感染。

這位白宮官員也表示，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，新冠肺炎感染和住院人數增加，但總體水平仍較低。

莫德納(Moderna)17日表示，初步數據顯示，藥廠更新版的新冠肺炎疫苗，可有效對抗在人體中，被暱稱為「艾里斯」(Eris)和Fornax的亞變種病毒 (subvariants)。

莫德納和諾瓦瓦克斯(Novavax)與輝瑞/BNT(Pfizer-BioNTech SE)等藥廠，也已經針對另一個Omicron亞型變異株XBB.1.5，研發出新疫苗；目前尚在等待美國和歐洲衛生監管機構的批准；這些疫苗公司預計，更新版的補強針能在未來幾周內問世，趕上秋季疫苗接種季節；哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導指出，新疫苗預計能在9月準備就緒，但可能要到10月才能廣泛開始接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6月建議疫苗製造商，將新的補強針瞄準對抗這些亞變種病毒，有些專家也因此建議病患暫緩接種當前的平價補強針，等待接種新疫苗；FDA會建議藥商推出僅針對一種病毒株單價補強針的原因，是因為截至6月，美國境內超過95%的新冠病毒變異種，都是XBB亞病毒系。

這位官員也指出：「除了流感疫苗 和呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus, RSV)疫苗外，我們還鼓勵所有美國人，接種這些補強針。」