房地產一蹶不振 中國「李曼時刻」要到了？

中國恒大集團17日在紐約聯邦破產法院申請破產保護，香港恒大股票大跌，若在9月底前債務重組方案未獲香港法院批准，恒大面臨在香港股市摘牌可能。圖為香港中國恒大的大樓。(路透)

中國房地產 一蹶不振，繼中國恒大、碧桂園後，「中融國際信託公司」又出現財務吃緊的徵兆，現引發爭辯，不知這個世界第二大經濟體是否會出現有如2008年引發全球金融海嘯的「李曼時刻」(Lehman moment)。

中融信託 延誤還本還息

華爾街 日報(WSJ)18日報導，承銷高風險金融商品的「中融國際」到2022年底持有等同1080億美元的資產，現成為市場最新的憂慮焦點。據證券交易申報，中融管理的四項信託產品，最近對三家上市中方公司延誤還本還息，總數1400萬美元。總部設在北京的中融提供融資給許多房地產開發商，協助周轉他們的建設專案。

中融隸屬規模更大、營業項目更廣的中植企業集團旗下；中植控有幾大財富管理機構。若是他們償債出現麻煩，倒債如滾雪球，恐危及更多投資 產品，那些產品，很多中國公司及有錢人都有購買。

一些散戶投資人上社群媒體表示，他們沒收到中融以及中植其他子公司承諾的本息，故向當地官方申訴；公司既不公開回應指控，也不回答詢問。

中國的信託業截至3月31日管理的資產總計2兆9000億元，長久以來是房地產開發商的融資來源。信託基金一般向富人及公司籌款，而投資在股票、債券、房地開發專案等資產。

分析師：投資人憂慮加深

龍洲經訊(Gavekal Research)分析師張曉曦(Xiaoxi Zhang，音譯)表示，中植是個黑盒子、私營公司，不會定期申報，有些投資人不曉得自己投資在哪些類資產。

中融發生財務困窘之前，中國房地產巨擘碧桂園控股也傳出資金吃緊，引發對中國影子銀行的憂慮，不知他們與房地產界交纏多深。

張曉曦日前寫備忘錄指出，投資人擔心「李曼時刻」再度降臨，危及中國銀行系統的償付能力；投資人本就憂慮中國經濟步履蹣跚，房地產市場深陷困境，此時再添憂懼。

許多中國股票及公司債的價格8月崩盤，香港恒生指數滿是中方掛牌公司，由最近的峰值下跌逾20%，18日已陷入熊市。

恒生指數2023年跌幅逾9%。日經指數及美國科技界的那斯達克指數則漲逾20%；其他美股指數及許多歐股指數今年都告上揚，只是漲幅較小。經濟學者及分析師最近在辯論中國是否會發生相當華爾街李曼兄弟投資銀行2008年倒閉事件，讓美國及全球金融市場震盪，其後幾年仍餘波未消。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點