分析：魏斯早握有大權 特檢新身分恐只是流於形式

杭特·拜登案件調查多年，分析認為任命特別檢察官恐怕不會顯著影響案情。(Getty Images)

由前總統川普任命為德拉瓦州聯邦檢察官的魏斯(David Weiss)，11日受司法部 長加蘭德(Merrick Garland)指派調查拜登 總統次子杭特·拜登(Hunter Biden)，不過指派魏斯擔任特檢恐怕不會顯著影響杭特案，更可能只是流於形式的表面功夫而已。

紐約時報報導，加蘭德在新聞發布會宣布魏斯將被允許繼續調查，授予此案的最終權力，包括決定在何處、何時以及是否起訴的責任，以及根據聯邦法律、起訴原則、聯邦檢察機關和部門政策做出必要的決定及保持起訴的公正性。

加蘭德在宣布這一消息時提醒：他已說過魏斯在拜登案的正常層級監督和控制體系之外運作，亦即魏斯其實早已有權獨立行事與調查。

杭特的律師克拉克(Chris Clark)在11日聲明中也表示，魏斯的新身分似乎沒有實質性變化。「魏斯先生五年調查期間的權威，就我們所知沒有改變。魏斯和司法部多年來都向我們和公眾保證，他擁有比特檢更大的權力，且完全有權就調查進行協商談判—而談判已經完成了。」

共和黨人指責加蘭德或白宮 透過政治操縱魏斯，向杭特提出暗盤認罪協商，讓杭特認幾項輕罪了事。功能上來說，加蘭德正式宣布指派魏斯為特檢可以成為抵禦此類指控的盾牌。

報導指出，檢察官和特檢的差異與其說是執法權力，更像是增強大眾信心的保護措施，讓他們相信特檢運作不受政治干預。特檢還需在調查結束向司法部長撰寫一份報告，雖然規定中這是非公開文件，但司法部長可以選擇披露它。加蘭德已表示他打算盡可能公布魏斯的最終報告。

加蘭德新聞發布會上還說，魏斯上個月致國會的一封信中表示他從未申請過特檢身分，到本月8日才說他認為調查已達到應該擔任特檢的工作階段，因此要求被任命；加蘭德決定現在指派魏斯是符合「公共利益」，但沒有說究竟發生什麼變化。