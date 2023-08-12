司法部同時任命3特檢官查白宮相關弊案 史上首見

司法部長加蘭德已任命了三個特別檢察官調查兩任總統相關案件，相當罕見。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，特別檢察官以及他負責的調查工作讓任何一位總統聽到都頭疼，現在拜登 總統及前總統川普 感受甚深，因為現在有三位特別檢察官同時對現任及前總統展開調查，是美國歷史上前所未見。

特別檢察官通常是獨立律師，由身兼總檢察長的司法部 長任命，在不存在利益衝突下調查涉及總統及其政府的作為，或許民眾會忘記他們的名字，但他們的工作卻很不易忘記。

例如涉及尼克森的水門事件、雷根的伊朗門、柯林頓的白水事件、川普通俄案，乃至1922年總統哈定(Warren Harding)的茶壺山賄賂醜聞案(Teapot Dome scandal)都是；自卡特總統以來，除了歐巴馬外沒有一位總統避過特別檢察官調查。

史密斯(Jack Smith)負責多項對川普的調查，包括推翻2020年大選結果、不當處理機密文件。

今年1月獲任命的許景(Robert Hur)屬特別檢察官之列，負責追查拜登在卸任副總統後，在私人辦公室及家裡仍有機密文件案。

最新是德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)負責追查拜登兒子杭特(Hunter Biden)的多起可能涉及犯罪的行為，包括與烏克蘭政府的商業交易、逃稅、洗錢、吸毒等。

翻開他們的背景，史密斯在歐巴馬時代的司法部工作過；許景是韓裔，曾出任聯邦檢察官，起訴的金融詐騙、公務員貪汙等案件累計數十件，目前擔任私人律師事務所辯護律師；魏斯的聯邦檢察官職務則是由川普任命；由此可見，除了許景外，隱然有兩黨互相攻伐的味道。

特別檢察官的調查行動雖說擁有一定的自主權，幾乎擁有所有提出檢控的權力，然而由於是由總檢察長，即司法部長任命，因此最終仍是向司法部長負責，由司法部長說了算。

就以川普時代的司法部長巴維理(William Barr)為例，他任命穆勒(Robert Mueller)調查通俄門，最終的調查報告仍有利於川普。