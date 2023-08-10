颶風助長山火… 夏威夷茂宜島通訊全斷 恐數月才能復原

夏威夷州茂宜島野火9日之所以迅速擴散，是由於颶風多拉外圍環流帶來的疾風助長。圖為當地被焚毀的房屋。(歐新社)

夏威夷州 茂宜島(Maui)野火造成人員傷亡、住戶撤離、多處停電，此次大火肇因於大氣環境形成的「火天氣」(fire weather)；茂宜島通訊中斷，可能要數月才能恢復。

茂宜島火災的起火點不明，夏威夷陸軍國民兵司令哈拉(Kenneth Hara)9日表示，不確定起火原因，但事先曾收到國家氣象局的紅旗警告，稱長時間乾燥，樹木等易燃物都很乾，加上濕度低和強風，形成助長野火的良好條件。

四級颶風 多拉(Hurricane Dora)9日迅速通過太平洋；氣象局表示，「颶風多拉從南方通過，無直接影響，但多拉的低壓與北方高壓形成的強大壓力梯度，加上長期乾燥條件，形成7日上午到9日的強風和火災天氣威脅」。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)前預報員、天氣學者瑙斯勒(Nick Nauslar)表示，強風、濕度低、不穩定的大氣條件和大雷雨會形成「火天氣」，進而引發火苗。

有線電視新聞網(CNN)報導，西茂宜島歷史悠久、頗受遊客喜愛的拉海納鎮(Lahaina Town)已被大火吞沒，全鎮疏散後，通訊網絡陷入癱瘓，目前不清楚火災對有許多觀光 度假村的周圍海岸影響有多大。

影片來源：YouTube/CNN News

由於通訊服務中斷導致巨大溝通障礙，許多旅客陷入困境；除了很難離開受災最嚴重的茂宜島，也無法重新安排旅行計畫。

夏威夷州副州長路克(Sylvia Luke)表示，州官員正與旅館和航空公司合作，設法將旅客從茂宜島疏散到另一島嶼，但通訊中斷很難聯繫。

夏威夷交通廳在社群媒體平台 X 發消息表示，茂宜島卡胡盧伊機場(OGG)已開放，請大家保持耐心。所有航空公司也都在提供額外支持，協助大家離開。