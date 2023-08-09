CNN分析：中國復甦經濟選項少 恐「步日本後塵」

中國海關總署8日公布7月外貿數據顯示，進出口均大幅遜於市場預期，中國透過外貿拉動復甦，挑戰巨大。圖為江西九江一家專生產外銷LED燈的工廠車間。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)分析，中國經濟4月以來壞消息不斷，要復甦，中國政府的選項很少，但若提不出有效的振興方案，恐怕步日本後塵，進入長期衰退。

CNN說，本來期望北京實現「具體」刺激方案的投資 人，如今不再期望，因為中國的負債太重，無法像15年前全球金融危機時那樣，大筆挹注振興經濟的資金。

目前看得出來的具體措施，剩下逐步挽救跌入歷史低迷的房地產 市場，以及微調利率這兩招。

華府智庫「保衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)學者辛格頓(Craig Singleton)說，「中國決策者似乎不可能再提出重大的貨幣或財政刺激方案，因為他們害怕，這樣反而會惡化中國日漸加劇的債務風險」。

他認為中國頂多會端出微不足道、供給面為主的措施，希望吸引更多私人投資、增加電動車買主。

新冠疫情結束後，中國經濟只短暫讓人亮眼，隨後出現通貨緊縮的訊號，開始引發長期衰退的疑慮。

法國投資銀行Natixis經濟學者賈西 亞-艾瑞羅(Alicia Garcia-Herrero)說，根據日本1990年代末的經驗，中國不無可能邁入「流動性陷阱」，即金融政策發揮不了作用，消費者緊抱現金，不敢花錢。

賈西亞-艾瑞羅指出，「也就是說，中國公司企業和民間家戶，因為對經濟前景悲觀，不再投資，不再槓桿，因為營業收入有跌無升」。

USB全球財富管理公司認為，中國提出的振興數額不到美國的三分之一，也沒有全國性的普遍補助，雖然避開高通膨震撼，卻讓家戶收入下滑，因為薪資和資產價值都凍漲。這時候，再砍利率也無濟於事，除非同時端出提振需求的政策。

USB分析師說，中國政府需「多步並進」，同時提出貨幣與金融刺激方案，包括基礎建設、房地產、消費市場以及經濟結構改革措施，才能重建信心。

中國政府無法「危機救市」，主要因為它被123兆元人民幣(合18兆美元)，包括地方政府10兆美元的「隱藏債」，壓得難以動彈。

另一不利經濟復甦的原因，是習近平「黨政高於一切」作風，讓市場和民間企業喪失功能。辛格頓說，拒不承認習近平的經濟管理錯誤，可能讓更廣闊的「系統性風險」更難以處理。