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美上半年進口中國貨「大減25%」歸咎兩國緊張、需求下滑

編譯陳韻涵／綜合8日電
今年上半年美國從中國進口商品大減四分之一。圖為一家服裝商店。(歐新社)
今年上半年美國從中國進口商品大減四分之一。圖為一家服裝商店。(歐新社)

商務部8日公布報告顯示，由於美中外交與地緣政治關係緊張，美國企業今年上半年自中國進口的商品減少25%，業者紛紛透過供應鏈多元化以降低風險。

政治新聞網站Politico報導，經歷俄烏戰爭凸顯莫斯科與北京關係密切一年後，美國企業減少進口中國製商品，可能成為美中地緣政治緊張，進而讓美國企業探索新供應商的轉捩點。

拜登政府與國會近年對中國祭出諸多貿易限制，從美國晶片及其他高科技產品的出口禁令，唯恐中方用於軍事發展，到基於中方侵害人權而禁止中國製服飾進口。 

美國服裝鞋類協會(AAFA)代表許多生產線在中國的美國企業，AAFA貿易與關稅政策副總裁貝斯‧休斯(Beth Hughes)說：「許多因素綜合影響，大多數企業選擇避而遠之，業者聽到國會與政府的訊息。」

商務部最新數據顯示，今年上半年中國占美國商品進口總額的13.3%，低於2022年的16.5%和2017年的21.6%峰值；若此趨勢持續，今年美國進口市場的中國占比，將是近20年來新低。

進口自中國商品的降幅，遠超過全球其他地區近7%的商品進口降幅，反映美國消費者的需求下滑，因為不少家庭在新冠肺炎疫情引發的報復性消費浪潮後減少開支。

曾在美國貿易代表署(U.S. Trade Representative)服務的經濟學者葛雷瑟(Ed Gresser)指出，「美國人買了許多新電視、換衣櫃，現在精疲力盡」。

目前任職於智庫「進步政策研究所」(Progressive Policy Institute)的葛雷瑟表示，就筆電、電腦等精密科技產品而言，貿易數據顯示，越南、印度和墨西哥等國對美出口增加，而中國的銷量反減。

數據顯示，商務部追蹤的99項關稅類別中，有86項的數據比2022年同期下降，其中工業設備和消費電子產品兩大類，共占美國從中國進口的20%，分別下滑21%和18%。

其他大幅下降的目標產品包括服裝和鞋類下滑20個百分點，藥品減少43%、有機化學品下降38%、塑膠製品跌29%，至於玩具、遊戲和運動器材則少了31%。

消費者技術協會(Consumer Technology Association)的國際貿易副總裁布日特瓦(Ed Brzytwa)說：「愈來愈多證據表明，企業努力擴大採購對象，並開拓中國以外地區的供應鏈，但他們在這方面的經驗不足。」

商務部 供應鏈 關稅

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