「我現在狀況很好」體操天后拜爾絲強勢復出 美經典賽奪冠

宣布重復出的美國體操天后拜爾絲，5日在伊利諾州的美國體操經典賽中，獲得各項冠軍，精采復出。(影片截圖)

體操天后西蒙‧拜爾絲 (Simone Biles)精采復出，自述「狀況很好」，至於代表美國出賽2024年巴黎奧運 ，「還沒想那麼遠」。

拜爾絲2021年在日本東京奧運因身心失衡半途退賽，數日後重返賽場奪牌，之後不曾再出賽，並於今年4月宣布喜訊。

拜爾絲與美足(NFL)休士頓德州 人安全衛歐文斯(Jonathan Owens)婚後曾抱怨：「當你結婚了，人們就開始問你什麼時候生小孩。」

來源：USA Gymnastics

宣布重復出的美國體操天后拜爾絲(右)，5日在伊利諾州的美國體操經典賽中，獲得各項冠軍，精采復出，領獎時向全場觀眾揮手致意。(美聯社)

26歲的拜爾絲在5日的美國經典賽(U.S. Classic)上獲勝後，發表15分鐘談話，輕言帶過2024年巴黎奧運。

她說：「我現在狀況很好，誰知道呢？我還沒想那麼遠。」

拜爾絲是史上首位連三年獲得女子體操全能金牌的非裔女性，也是世錦賽首位在三年內累積十面金牌的女子體操選手。

2021年，拜爾絲跳馬後突然退出東奧全能團體決賽；她當時說自己在高壓下保持鎮定、克服障礙，完成轉體的能力被破壞。她當時選擇在祕密健身房受訓，試圖恢復技能和信心，徒留隊友繼續參賽；數日後，拜爾絲回歸賽場，參加平衡木決賽並獲得銅牌。

拜爾絲事後透露，2021年受新冠肺炎疫情影響，她必須隻身赴日，親友只能在德州幫她加油，讓她身心俱疲且難以承受孤獨。

她當時知道，她並非選手村中唯一遭受身心打擊的選手，許多運動員安慰她，分享彼此對抗「寂靜惡魔」的感受。

拜爾絲說：「能與人講話，知道彼此能共度難關很棒，但也很悲哀，因為那是職涯的頂峰。」

擺脫這股沉重壓力需要時間和治療，她每周至少接受一次診療，而她與團隊確保她不會再陷入東奧時的孤單寂寞。

這次她透過美國體操協會(USA Gymnastics)低調回歸，而非個人社群媒體，就是一種保護自己的方式。

但重回賽場的她表示，「來到這裡，看到所有女孩，她們興奮、開心且驕傲；對我而言，就好像是我這麼做的原因。」

拜爾絲屢次強調是為自己而做，卻也因為金牌光環而感受到來自體操協會內部的沉重壓力，「相當煎熬」。

拜爾絲描述，隨著「年齡增長，我更成熟，沒有人逼我，這才是真正的我」。