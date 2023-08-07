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奧運金牌李蘇妮受腎病折磨…看拜爾絲歸來「相信自己辦得到」

編譯俞仲慈／綜合6日電
女子體操國手李蘇妮5日在美國體操經典賽中平衡木項目比賽。她希望能代表美國參加明年巴黎奧運。(美聯社)
女子體操國手李蘇妮5日在美國體操經典賽中平衡木項目比賽。她希望能代表美國參加明年巴黎奧運。(美聯社)

2021東京奧運女子體操冠軍選手李蘇妮(Sunisa Lee)參加5日舉行的美國體操經典賽(U.S. Classic)前夕，坦承自己近來飽受腎臟病折磨，但仍努力調整體能和訓練，以便隨同美國國家代表隊參加明年的巴黎奧運，但能否如願，仍是個未知數。

現年20歲的李蘇妮5日接受美聯社訪問時直言：「我很恐慌，覺得之前的巔峰狀態再也回不去，加上來自外界的壓力，讓我備感艱辛。」

兩年前在東京奧運贏得三面獎牌的李蘇妮，坦承半年來，忙於對抗腎臟病，訓練時間減少，連帶影響明年巴黎奧運的參賽機會，李蘇妮表示：「我安撫自己，我認為不要給自己壓力，因為知道自己尚未準備好，我知道我現在能做什麼，不會再像以前在奧運比賽時那樣的蠻幹。」

來源：USA Gymnastics

女子體操國手李蘇妮5日在美國體操經典賽參加比賽。她希望能代表美國參加明年巴黎奧運...
女子體操國手李蘇妮5日在美國體操經典賽參加比賽。她希望能代表美國參加明年巴黎奧運。(美聯社)

李蘇妮的運動生涯，其實並不順遂，在東京奧運前的準備階段，就因為腳傷差點退訓，但最終入選國家代表隊，並在東京奧運體操比賽展現驚人的優異表現，得以和西蒙·拜爾絲(Simone Biles)等體操名將平起平坐。

東京奧運結束後，李蘇妮申請進入奧本大學(Auburn University)就讀，並加入路易斯安納州老虎女子體操隊(Tigers women's gymnastics)，短短兩年即闖出名號。

不料因為課業和訓練繁重，身體出現異狀，被診斷罹患一種腎臟疾病，會導致身體水腫和疲憊，因此今年春天起，李蘇妮忙著就醫之餘，仍得兼顧訓練，因為包括她在內的五人體操小組，是明年奧運奪牌的熱門選手。

由於腎臟病，李蘇妮無法負荷全程訓練計畫，教練傑西·葛拉巴(Jess Graba)估計其體能僅為東京奧運前「六成」，但強調：「我們要聰明學習，最重要的是不要嘗試任何蠢事。」

4日晚登場的全美體操經典賽，女子體操名將拜爾絲在睽違兩年後，重返賽場，對李蘇妮而言意義重大，因為治療腎臟病，讓李蘇妮學會調整並適應體能訓練，李蘇妮表示：「我真心相信自己辦得到，只要我恢復原本的健康狀態，就能參加(巴黎)奧運。」

東京奧運 拜爾絲 巴黎奧運

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