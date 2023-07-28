貸款族搭上低利率 熬過近年升息衝擊

許多家庭得益於前些年的低利率，家庭消費不減，讓經濟在可能衰退的預測下仍保持強勁。圖為加州民眾在一家家得寶(Home Depot)購物。(Getty Images)

聯準會(Fed)26日將利率 升至22年來的高點，是2022年3月以來第11次加息；華爾街日報報導，儘管各類貸款 利率隨之上揚、大多數物價都在漲，但仍有一大部分消費者在多年前鎖定的固定房貸或車貸利率，仍處於幾年前的低水平；這讓許多家庭得以支付生活開支，進而讓經濟在衰退的預測下保持強勁。

以德賓夫婦 (Alex & Cynthia Durbin) 為例，他們在疫情最嚴重時期，就以2.75%利率進行房貸再融資，然後透過減少支出積累儲蓄 ，還清汽車貸款和學債。因此，即使Fed去年開始大幅加息抑制通貨膨脹，德賓夫婦和三名幼子的家庭資產負債表並未受到打擊；他們甚至有餘裕全家出外用餐，還可以一年出門度假幾次。

現年36歲、家住俄亥俄州哥倫布地區的杜賓談到他的房貸利低率時說道：「這給了我們極大的喘息空間。」

2008年金融危機之後，固定利率債務更加普遍；過去十多年裡，家庭大量申購汽車和學生貸款，而這些貸款通常具有固定利率。

穆迪分析公司數據顯示，截至第一季度，只有11%的未償家庭債務利率隨著基準利率波動；這項指標十多年來一直徘徊在歷史最低水平附近。直到Fed開始升息行動時，它的意義開始彰顯出來。

固定利率債務的盛行可能削弱央行舉措的影響。穆迪分析公司首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)表示，「這是許多消費者此時仍能牢牢挺住、Fed加息對經濟影響較小的原因之一」。

追蹤房價指標的房貸軟體數據分析公司Black Knight估計，自2020年3月以來，國人以更佳利率進行抵押貸款再融資，月付款總計省下420億元。

低廉的固定利率債務，總體上使借款人處於更理想的財務狀態。許多人購置的房產已升值；還有些人善用儲蓄帳戶和國債利率上升的機會，成為央行不斷升息的總體大贏家。