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經濟有望「軟著陸」能放心？學者警告前車之鑑

編譯廖振堯／綜合27日電
美國經濟第二季幾乎未出現衰退跡象，國內生產總值(GDP)成長了2.4%，增速快於預期，可能已軟著陸。圖為紐約證券交易所交易員注視股市交易情形。(Getty Images)
美國經濟第二季幾乎未出現衰退跡象，國內生產總值(GDP)成長了2.4%，增速快於預期，可能已軟著陸。圖為紐約證券交易所交易員注視股市交易情形。(Getty Images)

聯準會26日宣布17個月以來第11次升息，再升息一碼(0.25個百分點)以對抗通膨，政策利率來到22年最高點；但鑑於經濟仍然強勁的種種跡象，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示他看到了經濟可能實現軟著陸的路徑。不過對照歷史經驗，軟著陸並非總是預測成功，依然得準備面對突如其來的衰退。

紐約時報報導，目前通膨情況已開始顯著降溫、失業率也處於3.6%的歷史低位，而且職位招聘保持熱絡。27日公布的第二季國內生產毛額(GDP)初估報告顯示高於預期，且消費者支出維持強勁，有助於推動整體成長。

鮑爾在26日的記者會上表示，聯準會經濟學家此前曾預測今年底將出現溫和衰退，但現在不認為會有；雖然他認為還不能使用「樂觀」一詞，但的確看到一條可能相對無痛放緩的途徑。不過，利率變動的後果正滲透到經濟的方方面面，借錢買車買房、企業貸款的成本都在上升，這也是鮑爾等官員謹慎且未宣布勝利的原因之一，因為很難即時判斷經濟是否在平穩減速，或者是暴風雨前的寧靜。

如1989年底，克利夫蘭聯準銀行發布一份經濟評論，提出了「軟著陸有多軟？」，而分析師確信成長將會和緩地降溫；2000年底，紐時則發表一篇題為「讓軟著陸更軟」的專欄；2007年底，達拉斯聯準銀行也預測美國應能順利渡過次貸危機，而不會出現經濟衰退。在這三次軟著陸宣言後的幾周或幾個月內，經濟就陷入了衰退，失業率飆升、企業關門、成長收縮。

這說明了當利率大幅上升時，很難預測經濟前景。摩根大通首席美國經濟學者費洛利(Michael Feroli)則說，2023年寫下的歷史未來可能沒有參考意義，因為這不是一個典型的經濟周期。經濟成長先是因疫情嘎然而止，然後又在政府大規模刺激下急速反彈，導致出現各種意想不到的短缺、瓶頸，還有異常強勁的需求，這可能讓聯準會的軟著陸任務不若以往。

聯準會 鮑爾 利率

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