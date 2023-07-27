我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

李昌鈺對被判造偽證「感到失望」 康州檢察長要上訴

記者張心／紐約報導
知名刑事鑑定專家李昌鈺博士26日發表聲明，表示自己沒有理由與動機偽造證據，力證自己清白，對法官判決表示失望。(美聯社)
知名刑事鑑定專家李昌鈺博士26日發表聲明，表示自己沒有理由與動機偽造證據，力證自己清白，對法官判決表示失望。(美聯社)

知名刑事鑑識專家李昌鈺26日發表中、英文聲明，保護自己專業名譽。他對聯邦法官21日的判決「感到失望」，並在聲明中附帶證物袋照片，顯示關鍵證物的毛巾被封存，證明自己沒有「偽造證據」。

根據美聯社與康州鏡報(CTMirror)報導，針對法官的裁定，康州檢察長湯偉麟辦公室26日表示將提起上訴。檢察長辦公室發言人伊麗莎白·本頓 (Elizabeth Benton)表示，「我們支持檢方在本案中的出色工作」，「他們提供了有力且合法正確的辯護。」她同時說「如果有任何判賠，(康)州府會支付李(博士)的賠償」(state will indemnify Lee.)。

康乃狄克州聯邦法官波爾頓(Victor Bolden)21日在一件1985年刑案的重審判決指李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任，導致兩名未犯下謀殺罪的男子入獄數十年。

李昌鈺26日首次對此發表中、英文聲明，表示對法官判決「感到失望」，他說「自己沒有任何動機或理由捏造證據」。

李昌鈺表示他找到了放置在毛巾證據袋上的證據標籤副本，證明毛巾已在1985年12月...
李昌鈺表示他找到了放置在毛巾證據袋上的證據標籤副本，證明毛巾已在1985年12月2日晚23時05分，被取證封存在物證袋。（李昌鈺提供）

李昌鈺表示他找到了放置在毛巾證據袋上的證據標籤副本，證明毛巾已在1985年12月...
李昌鈺表示他找到了放置在毛巾證據袋上的證據標籤副本，證明毛巾已在1985年12月2日晚23時05分，被取證封存在物證袋。（李昌鈺提供）

1985年12月發生在康州新米爾福德(New Milford)的謀殺案，65歲男子卡爾(Everett Carr)被發現陳屍家中，身中27刀，喉嚨被割斷，頭部遭受七次重擊。當時30歲的男子博契(Ralph Birch)和17歲的少年漢寧(Shawn Henning)被列為主嫌，在1989年審判時，檢方當庭出示李昌鈺所提鑑識證據，兩名犯嫌分別被判55年和50年徒刑。

美聯社21日報導指，博契服刑30年後於2019年經法院重審獲釋，漢寧則在2018年先獲緩刑。他們的罪名都在2020年因罪證不足被法院撤銷，也對李昌鈺、八名警方調查人員還有整個新米爾福德鎮提告。

李昌鈺在聲明中表示，1985年康州警務署重案組(CSPMCS)被要求協助調查該起謀殺案，作為法庭科學實驗室負責人，他於12月2日晚到謀殺現場，對現場進行化學測試和初步犯罪現場重建，並對數百個部位進行了指紋、足跡和生物證據，包括樓上的浴室、水槽和有關毛巾的檢測

在案發現場的浴室中，李昌鈺找到一條沾有輕微紅色汙漬的毛巾，並對毛巾和水槽表面使用血液檢測化學試劑，在其中發現了陽性反應；李昌鈺在聲明中表示，毛巾和水槽中的液體被康州州警收集取證，物品被分別放入證據袋，用封條封存在物證室。

根據聲明，李昌鈺表示，按照他持有，放在毛巾證據袋上的證據標籤副本，「這是明確和直接的證據，證明這條毛巾已在1985年12月2日晚23時05分，被取證封存在物證袋。也證明我沒有偽造證據。」

他表示，案發20年後再對毛巾進行的血跡否定測試，不能被解釋為該條毛巾從未進行過血液陽性測試，更不能輕易得出這是捏造證據的結論。「毛巾在物證室內保存了20多年，自然會發生生物降解、分解或變性」。

被指控殺人的康州遭定罪的博契(左)和漢寧，坐牢多年後，2020年7月更審獲得翻案...
被指控殺人的康州遭定罪的博契(左)和漢寧，坐牢多年後，2020年7月更審獲得翻案，清刷罪名，在高等法院前慶重生。(美聯社)

他認為，自己沒有任何動機或理由捏造證據，毛巾的化學測試對博契和漢寧涉嫌該案沒有直接的指控作用，「我被州檢察官傳喚出庭，只是對我在現場重建和化學測試方面的科學結果作證。」

李昌鈺在聲明中強調，他的職務是法庭科學家，只負責在法庭上陳述科學發現，確定要用哪些證據、問證人什麼問題，這都是律師及法官的指責，「此案我不負責現場攝影、物證記錄、證據收集。在博契和漢寧成為犯罪嫌疑人之前，我對犯罪現場的科學調查早已完成存檔。」

李昌鈺 檢測 康乃狄克州

上一則

曾公開撕毀教宗照… 愛爾蘭女歌手歐康諾 殞逝 歌聲成絕響

下一則

杭特拜登逃稅案「認罪協議」破局 恐將面臨審判

延伸閱讀

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望
持有30公克海洛因被判唯一死刑 新加坡將處決近20年來首名女性

持有30公克海洛因被判唯一死刑 新加坡將處決近20年來首名女性
一審判13年不服上訴… 吳亦凡二審開庭 將擇期宣判

一審判13年不服上訴… 吳亦凡二審開庭 將擇期宣判
北大女包麗自殺案 男友「二審上訴遭駁回」 法院：應予懲處

北大女包麗自殺案 男友「二審上訴遭駁回」 法院：應予懲處

熱門新聞

中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...