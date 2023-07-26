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共和黨初選僅7人參加辯論 7成選民看好川普是2024最強棒

編譯陳韻涵／綜合25日電
共和黨2024年總統初選8月辯論時日逼近，目前僅有七人達標參加。前總統川普(中)雖符合參加辯論資格，但可能不出席。圖為2016年川普參加共和黨總統初選辯論。(路透)
共和黨2024年總統初選8月辯論時日逼近，目前僅有七人達標參加。前總統川普(中)雖符合參加辯論資格，但可能不出席。圖為2016年川普參加共和黨總統初選辯論。(路透)

共和黨的2024年總統大選初選參選人眾多，目前僅七人符合參加8月辯論的資格，前副總統潘斯(Mike Pence)與前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)未達標；前總統川普雖符合參加辯論的資格，但可能不會出席。

孟莫斯大學(Monmouth University)民調顯示，69%共和黨選民認為，川普是對抗拜登總統贏面最大的共和黨候選人。

政治新聞網站Politico報導，共和黨大選參選人多達14人，共和黨全國委員會(RNC)需要辦兩場辯論才能選出合適人選；共和黨首場初選辯論8月即將登場，川普和另外六位符合資格的對手將一較高下，但川普已多次公開表態不出席。

共和黨全國委員會並未說明舉辦第二場辯論的規則與契機，但該黨辦兩場初選辯論有跡可循；2016年，部分支持率較低的共和黨參選人被納入「兒童桌」(kiddie table)辯論，在那之後才輪到主要辯論會登場。

共和黨2024年總統初選8月辯論時日逼近，目前僅有七人達標參加，前副總統潘斯(左...
共和黨2024年總統初選8月辯論時日逼近，目前僅有七人達標參加，前副總統潘斯(左二)與前阿肯色州州長哈欽森未能達標，佛州州長德桑提斯(左二)、前聯合國大使海理(中)、南卡參議員史考特(右)都可出席；前總統川普(左)雖符合參加辯論資格，但可能不出席。(美聯社)

此次初選，拿到辯論門票的資格根據募款門檻而定，分別是川普、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)、南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)，以及北達科他州長柏根(Doug Burgum)。

但共和黨首場初選的潛在變數仍多，川普多次表態不參加，這讓民調支持率低的參選人有機會嶄露頭角，至於募款金額不足而未取得初選辯論門票的潘斯與哈欽森則要再加把勁。

孟莫斯大學民調顯示，69%的共和黨選民認為川普可望在明年大選擊敗拜登，其中45%認為川普是「絕對強棒」，另24%受訪者認為川普是「可能強棒」；只有31%的共和黨選民覺得川普以外的候選人是可能在明年大選勝出的「絕對強棒」(13%)或「可能強一些」(18%)。

該民調顯示，47%的共和黨選民「根本不在意」川普官司纏身，另25%的人則表示「不太在意」，僅27%的受訪者非常或有點在意。

共和黨 川普 民調

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