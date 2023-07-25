亞利桑納72歲婦 欠費51元遭斷電被熱死…5年後電力公司改進了

亞利桑納州婦人普爾曼五年前因欠繳51元電費，被供電公司斷電，導致在家中熱死。錢皮恩（左）不斷倡議為老婦討公道，亞州的供電公司多已承諾不會在夏季斷電。（美聯社）

2018年，因欠電費51元遭斷電，亞利桑納州72歲婦女史戴芬妮‧普爾曼(Stephanie Pullman)在華氏107度(41.6度)高溫 下，熱死在老人院獨居屋裡；事件發生五年後，電力公司被迫改進「欠費斷電」規定，在每年最熱的幾個月不准斷電。

亞利桑納今年夏天更是酷熱，7月迄今，每天高溫都超過華氏110度(攝氏43度)。

美聯社報導，倡議改進這種被外界批為「無情」營業規定的史黛西‧錢皮恩(Stacey Champion)在事隔五年後的24日說，「普爾曼女士是人民奮鬥的面貌，大家攜手合作，迫使亞利桑納州大電力公司改善斷電規定。但我們還有更多需要努力的地方。」

2018年9月，普爾曼收到欠費176元的通知，她盡所能繳了125元，欠亞利桑納公共服務公司(Arizona Public Service)51元，該公司遂切斷對她的供電；老人院工作人員檢查房間時，發現她的屍體，法醫驗屍後宣布，她的死因是「環境過熱」加上心血管疾病，兩者都是斷電引起的。

亞利桑納州連續幾天氣溫都飆破110度，全美都籠罩在高溫下。（美聯社）

普爾曼和許多鳳凰城的退休 居民一樣，是外來的退休人員；她原本住俄亥俄州，家人仍住俄亥俄。礙於和電力公司官司的和解條件，她兒子亭姆(Tim Pullman)說，不便談有關案情。

錢皮恩也說，普爾曼家人2019年和對方達成庭外和解後，突然「不再和我說話」。

該公司不針對本案表示意見，但說「本公司的宗旨是服務客戶，我們保證夏季天熱時節，供電無虞。」亞利桑納7月迄今，每天高溫都超過華氏110度(攝氏43度)。

鳳凰城律師萊恩(Tom Ryan)說，現在大家都知道，低收入 的人，家裡的供電隨時可能被切斷，「當時，就沒人願意為她(普爾曼)出那51元嗎？」

全美各地都籠罩在高溫之下，估計今年政府補貼電費支出將創下新高。（美聯社）

2019年，主管亞利桑納水電公用事業的亞利桑納公司委員會(Arizona Corporation Commission)下令境內各電力公司，每年最熱的幾個月內不准斷電。

該命令讓各電力公司二選一：6月1日到10月15日，不得斷電；天氣預報氣溫高於華氏95(攝氏35度)或低於冰點(華氏32度或攝氏0度)之間不得斷電；該州最大的公共服務公司和第二大土桑電力公司，以及供電給莫哈維郡和聖克魯茲郡的單一源公司(UniSource)都選擇前者。