極端高溫恐讓航班延誤 達美「減重」讓乘客自願下機

全美各地連日高溫，西南部地區更遇上極端高溫天氣，導致飛機起飛產生技術阻礙，各航空公司都要重新調整航班，在氣溫稍低時集中飛行。圖為在連日高溫不退鳳凰城市的天港國際機場，本月12日看到在跑道滑行準備起飛的航機。(Getty Images)

高溫 肆虐全美各地，航空公司調整受影響最嚴重城市的運作方式，降低載油量與載客量，以確保飛機正常營運。

忠實航空(Allegiant Air)表示，若西南部持續出現創紀錄高溫，將影響乘客安全或舒適度，也可能造成航班延誤。

國家氣象局數據顯示，忠實航空總部所在的拉斯維加斯6月30日以來高溫持續超過華氏100度(攝氏38度)，且極端高溫警示持續至23日。

高溫會讓空氣密度變小，從而降低引擎效能和特定速度的推進力；換言之，飛機整體重量要減輕，且需要更長距離才能產生足夠的起飛動力。

今夏連日極端高溫多時，造居民對此現象逆來順受，快毫無感覺了。圖為亞利桑納州鳳凰城7月溫度，天天都在創新破紀錄。圖為本月18日氣溫高達華氏118度。(Getty Images)

本月17日，多名達美航空 (Delta Air Lines)的乘客自願下機，不搭乘從拉斯維加斯飛往亞特蘭大 的航班，因為高溫影響班機重量，導致行程延誤。

達美航空表示，「因應極端高溫影響飛行，公司已制定額外協議，包括減少油量以平衡重量，並在行程期間適當安排補給。」

飛機停在機坪上時，會連接外部冷卻裝置，但極端高溫也會降低前述裝置的運作效能；大多數情況下，空橋撤離機門後，吸入引擎的空氣會冷卻循環到客艙，但此系統在飛機停泊機坪上時並不理想。

美航集團表示，正設法確保空橋到機身內的是冷空氣，美航執行長伊頌(Robert Isom)20日在電話會議上表示，美航也在引擎關閉時，提早檢修輔助系統。

美航發言人表示，「高溫造成的轉降和延誤情況非常少，我們有相關計畫因應」，且有規畫的避免限重。

達美、美航和聯合航空表示，機坪工作人員、行李搬運員及其他戶外工作者目前更常休息，公司提供額外飲水和涼毛巾，並讓他們在有陰影或冷氣的區域作業。

高溫持續數周，周末情況仍未緩解；拉斯維加斯16日高溫華氏116度(攝氏47度)，鳳凰城19、20日測得華氏119度(攝氏48度)高溫，且當地自6月14日以來，溫度都破百華氏度。