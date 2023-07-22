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川普密件案定明年5月20日開審 離總統大選不到6個月

編譯盧炯燊／綜合21日電
前總統川普的機密文件案，法官決定明年5月開始審理，距離11月的總統大選，不到半年的時間。（美聯社）
前總統川普的機密文件案，法官決定明年5月開始審理，距離11月的總統大選，不到半年的時間。（美聯社）

前總統川普被控不當處理機密文件案，主審法官21日決定於明年5月20日正式開審，預定審期兩星期。這個日期距離明年11月大選不到六個月，也意味著審訊時，總統提名開始進入關鍵階段，很可能共和黨的提名人選已經明朗化。

佛州皮爾斯堡(Fort Pierce)聯邦地區法官坎農(Aileen Cannon)是在衡量過控辯雙方的要求後，作出這個妥協性日期；審訊最初定於今年8月14日開始，但控辯雙方均反對。川普方面希望在明年大選過後才開審，因為案件性質不尋常，需要更多時間準備；聯邦控方則要求在今年12月開審，認為審件並不複雜，無必要再推遲。法官坎農最終決定明年5月20日這個日期。

前總統川普(右)將於明年5月在法庭上再與起訴他的特別檢察官史密斯(左)正面遭遇。...
前總統川普(右)將於明年5月在法庭上再與起訴他的特別檢察官史密斯(左)正面遭遇。(Getty Images)

封口費案 3月25日開審

若能夠如期在這個日期開審，乃是緊接著川普涉嫌偽造商業紀錄，隱瞞向成人電影演員支付封口費刑事案的審訊，紐約曼哈頓法官已定於2024年3月25日開審此案。

除此之外，川普明年還可能面對更多審訊。他早前透露已收到大陪審團通知，指他是2020年1月6日衝擊國會暴動案，涉嫌推翻2020年大選結果及妨礙政權順利移交的調查目標，但川普一直否認與國會暴動案有關。

另外，喬治亞州檢察官也計畫在未來數星期宣布是否檢控川普；川普及其盟友被指試圖推翻喬州的2020年大選投票結果。

經檢辯雙方同意，川普的機密文件案將自明年5月在佛州法院開始審理。圖為川普支持者在...
經檢辯雙方同意，川普的機密文件案將自明年5月在佛州法院開始審理。圖為川普支持者在佛州南區聯邦法院前示威。(Getty Images)

律師費案 昨庭外和解

與此同時，川普與他的前私人律師、封口費的中間人柯恩(Michael Cohen)，21日就拖欠法律費的訴訟達成庭外和解。

柯恩指川普集團未能支付他為川普服務的數百萬元法律費用，因此提出訴訟索償；訴訟原定24日開始，但在開庭前三天，雙方21日宣布達成庭外和解。

和解條款並未公開，但雙方律師發聲明指此事「已在各方滿意的方式得到解決」。

在川普陸續遭到調查後，柯恩多次為他辯護， 2019年3月提起訴訟，要求收回190萬元法律費用，法庭文件顯示有關費用不斷增加，但川普集團只支付了一部分。

川普 喬州 佛州

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