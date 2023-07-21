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川普曾接回3人…美朝關係緊張 拜登難救回叛逃北韓小兵

編譯潘勛／綜合20日電
川普上任之初，北韓曾釋放美籍觀光客、遭其關押17個月的大學生溫畢爾(中)；但溫畢爾獲釋時已呈腦死狀態，幾天後便去世。(美聯社)
川普上任之初，北韓曾釋放美籍觀光客、遭其關押17個月的大學生溫畢爾(中)；但溫畢爾獲釋時已呈腦死狀態，幾天後便去世。(美聯社)

前總統川普2018年搶在與北韓領袖金正恩舉行峰會前，由平壤接回三名遭平壤當局羈押的美國人，為此十分得意；駐韓美軍二等兵金恩(Travis King)日前叛逃入北韓，適值美國、北韓關係陷入有史以來最低谷，拜登要想讓金恩回國，恐怕沒那麼容易。

今日美國報(USA Today)20日報導，金恩18日混進兩韓非軍事旅遊團，再棄團遁入北韓後遭北韓逮捕，成為拜登總統第一任期內，最新被敵國羈押的一名美國人；專家表示，在金恩事件之前，平壤當局頻頻拒絕拜登的邀請，不肯與拜登政府舉辦無條件談判。

北韓用遭其關押的美國人當籌碼，欲迫使美國退讓，其來有自。現在北韓頻頻試射彈道飛彈，令朝鮮半島局勢陷入空前緊張，此時拜登政府與平壤討論金恩事件，愈發棘手。

眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)表示，要拯救金恩就要磋商，很不幸，與北韓談判放人，跟俄國、中國、伊朗談換人不同，美國沒有多少籌碼。

拜登靠著換囚，救過一些遭敵國羈押的美國人回家；例如美方用遭定罪的俄國軍火販子波特(Viktor Bout)，交換職業女籃球星格林納(Brittney Griner)，但那次換人對拜登不算穩贏。拜登因為未能讓前陸戰隊員魏倫(Paul Whelan)獲釋，而受到批評；魏倫遭俄國控以間諜罪名，2018年起便遭關進監牢。

川普與金正恩新加坡峰會之前，北韓同意釋放被其監禁的美國人，部分原因在北韓願意交換。川普任期之初，北韓就釋放美籍觀光客、遭其關押17個月的大學生溫畢爾(Otto Warmbier)，溫畢爾獲釋時已呈腦死狀態，幾天後便去世。

川普時代美國駐日大使、慣常與北韓接觸、現任聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)表示，金恩遭北韓拘留，讓他很「震驚」、「很關心他的安危」；海格提以溫畢爾為例，談金恩的處境，他說，二等兵金恩到北韓不會有好下場。

美國與北韓並未有正式外交關係，只是金正恩政權在紐約聯合國仍派有使節團；拜登政府試圖開闢與北韓直接對話專線，金氏政權本周表示，沒興趣交談；而那還是金恩被抓之前的事。

北韓 拜登 平壤

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