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初選對手變副手？川普點名兩人是不錯的內閣人選

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普積極布局選戰，16日受訪時暗示副手的人選，同時表明不會參加黨內初選辯論。(Getty Images)
前總統川普積極布局選戰，16日受訪時暗示副手的人選，同時表明不會參加黨內初選辯論。(Getty Images)

前總統川普接受福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪16日上午播出，談到2024年競選副手人選時，川普稱讚目前初選對手印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、非洲裔南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，還說角逐民主黨總統初選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)是「非常聰明的人」。

川普在訪問中說，目前正在參加2024年總統初選的許多參選人，都是他搭擋人選的考慮對象，也是贏得大選之後組閣時的首長人選對象。川普也說，自己民調遙遙領先，不需要參加共和黨初選辯論。

川普特別點名拉馬斯瓦米以及史考特，川普說，覺得拉馬斯瓦米表現非常不錯。他說：「現在檯面上就有一些很不錯的人。有些才華洋溢的人讓我印象深刻，我跟其中某些人關係真的很好。」他也說，目前角逐初選的參選人當中，也有非常好的內閣首長人選。

美國出生的印裔企業家拉馬斯瓦米，行情看漲，被川普列為搭擋副手競選考慮人選之一。(...
美國出生的印裔企業家拉馬斯瓦米，行情看漲，被川普列為搭擋副手競選考慮人選之一。(美聯社)

對於巴爾帝羅默詢問史考特是否也是考量人選之一，川普回答：「我覺得他是非常好的人。我們曾在經濟發展機會區(Opportunity Zones)計畫共事，他真的很棒。」

不過，史考特上周接受福斯訪問時說，並沒有興趣討論出任副總統的可能性，因為許多支持者希望他能當選總統。史考特說：「我參選並不是為了得第二名。第二名就是第一大輸家。」

川普接受巴爾帝羅默訪問時大力稱讚初選普遍不被看好的小羅勃．甘迺迪。

小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)是已故民主黨籍前總統約翰．甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子，父親是甘迺迪總統的弟弟、前司法部長羅勃．甘迺迪。新冠疫情發生後，小羅勃．甘迺迪成為反疫苗倡議者。

川普說：「我認識他們家族很多人，他是個非常聰明的人，他提出的論述切中要害，而且我認識的許多民主黨人打算投票給他。」

川普 民主黨 南卡羅來納州

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