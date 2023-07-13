通膨續降溫… 6月CPI年增3% 增幅逾2年新低

聯邦勞工統計局12日表示，6月CPI年增3%，增幅創2021年6月以來新低，且略低於分析家預期，房租下降是主因之一。圖為在佛州邁阿密市的招租招牌。(Getty Images)

美國通貨膨脹終於出現趨緩跡象，勞工部 12日公布的最新數據指出，今年6月消費者物價指數(CPI)較一年前同期增加3%，與5月相比則上升0.2%，創下2021年3月以來最低的年增率；不過，距離聯準會 (Fed)設定的2%目標尚有一段距離，預期聯準會將會再升息 至少0.25個百分點。

通膨趨緩 房租壓力仍重

雖然6月的數字比「道瓊」預估分別為3.1%和0.3%的成績好，但擺脫通膨壓力，還有頗長一段路要走，房租等主要項目價格壓力依舊沉重。

華盛頓郵報報導，勞工統計局(BLS)公布報告出現不少令人欣慰的發展，從二手車到肉品的價格在6月間都開始下降，機票、酒店等過去一年裡價格飆漲的項目，受到需求量恢復正常的影響，如今價格也紛紛回穩。

通膨降溫，機票和民生用品也逐漸降價。圖為在佛州邁阿密一家超市。(Getty Images)

報導指出，美國通膨飆至40年新高的一年後，商品價格終於接近正常水準，不少家庭與企業明顯感受到，現在工資調漲的速度終於比物價上漲還快，決策官員則討論著還要採取哪些措施讓美國經濟不要過熱。

薪資漲幅 連4月超通膨

勞工統計局另一份統計報告顯示，美國勞工薪水調漲幅度，連續四個月超過通膨，從5月至6月間，時薪制勞工薪水平均調高0.4%，同期之間通膨則增加0.2%。

相較之下，去年俄烏戰爭開打後不久之後，能源價格一路走高，2022年6月消費者物價指數比2021年同期增加9.1%。

華郵指出，聯邦準備理事會(Fed)官員目前還沒有宣布戰勝通膨的打算，因為並不是所有通膨因素都已同時消退。

Bright MLS首席經濟學家史圖提凡特(Lisa Sturtevant)表示：「住房成本在通膨中占很大一部分，但並沒有顯著下降。」「由於Fed在疫情期間將利率壓得如此之低，然後又如此迅速地提高，Fed的升息不僅減少了住房需求，而且還將房主限制在他們本會出售的房屋來壓低供應。」

華爾街預計Fed在本月25日至26日會議上升息0.25個百分點的可能性很大，但也可能是今年最後一次升息；不過保守派智庫「美國行動論壇」(AAF)主席荷茲-艾金(Douglas Holtz-Eakin)說，估計聯準會還是會保持警覺，年底前可能還有兩波升息。

白宮歸功「拜登經濟學」

對於通膨出現冷卻跡象，白宮表示，要歸功於「拜登經濟學」(Bidenomics)政策奏效。由於投資人看好聯準會不再需要出重手抗通膨，甚至在7月最後一次動作後就停止升息，股市12日開出紅盤。

經濟研究諮詢公司「宏觀政策視野」(MacroPolicy Perspectives)創辦股登兼資深經濟學者蘿拉‧羅斯納-華波頓(Laura Rosner-Warburton)表示：「這是令人振奮的消息。」她說，各種方案終於出現水到渠成的結果，「不過這只是單獨一份報告而已，聯準會以前曾有處理通膨失誤的前車之鑑」。