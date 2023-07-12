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佛蒙特爆世紀洪災 首府水壩叫急 水位逼近壩頂

記者胡玉立、顏伶如／綜合報導
遭到百年豪雨灌注的東北部新英格蘭，災情慘重。圖為佛蒙特州首府蒙特佩利爾的市區11日仍洪水未退。(美聯社)
遭到百年豪雨灌注的東北部新英格蘭，災情慘重。圖為佛蒙特州首府蒙特佩利爾的市區11日仍洪水未退。(美聯社)

稍早席捲紐約哈德遜河谷的風暴在10日晚上席捲佛蒙特州和新罕布夏州西部；暴雨持續一整夜，佛蒙特州飽受摧殘，首府蒙特佩利爾(Montpelier)發生近一世紀以來僅見的洪災，多條河流氾濫，全州搜救隊全力救援受困居民，各州派員協助救災，已有上百名居民獲救；不過，最令居民擔心的是當地的水壩有潰堤之虞。

部分地區洪水持續上漲

佛蒙特州州長史考特(Phil Scott)11日指稱，過去48小時的降雨和洪水是歷史性災難；部分地區洪水仍在上漲，已超過2011年颶風艾琳 (Hurricane Irene)期間水位，成千上萬佛蒙特州人失去家園和企業，破壞深遠。

圖為佛蒙特州首府蒙特佩利爾的附近的賴茨維爾水壩，幾乎已達蓄水極限，11日的蓄水已...
圖為佛蒙特州首府蒙特佩利爾的附近的賴茨維爾水壩，幾乎已達蓄水極限，11日的蓄水已逼近壩頂，未來再有豪雨，恐有潰堤的危險。(路透)

據伯靈頓國家氣象局(National Weather Service in Burlington)最新降雨數據，11日上午佛蒙特州至少多地降雨量逾九吋，許多地方降雨量達七吋以上。據河流測量數據，貫穿蒙特佩利爾的威努斯基河(Winooski River)處於主要洪水區；11日上午水位超過21呎，比2011年颶風艾琳期間的水位高出約兩呎；此水位是有紀錄以來第二高，僅次於1927年該州史上最嚴重的佛蒙特大洪災(Great Vermont Flood)。

佛蒙特大洪災時威努斯基河水位高達27呎，洪災喪生的84人當中還包括副州長。

蒙特佩利爾、巴雷(Barre)、拉德洛(Ludlow)、倫敦德里(Londonderry)和安多弗(Andover)地區受創最重，數十條道路封閉。蒙特佩利爾市中心主街被嚴重淹沒，街道上的水位比被困在水中的汽車窗戶還高，甚至觸及市中心幾家店面窗戶。

疏散路線已被大水淹沒

蒙特佩利爾水患嚴重，疏散路線已經被大水淹沒的社區岌岌可危。(美聯社)
蒙特佩利爾水患嚴重，疏散路線已經被大水淹沒的社區岌岌可危。(美聯社)

蒙特佩利爾城市長弗雷澤 (William Fraser) 11日在臉書發文警告稱，附近賴茨維爾大壩 (Wrightsville Dam) 1935年修建，當年目的是應對1927年歷史性洪水，現在存儲容量有限，若超過容量，可能會將水排入北支流河流；萬一水壩潰決，大量水流將灌入蒙特佩利爾，市區水患將更加嚴重，疏散路線已經被大水淹沒的社區岌岌可危。

弗雷澤寫道：「自大壩建成以來不曾發生過這種情況，因此沒有造成潛在損害的先例。該市已要求派遣快速水上救援隊。」蒙特佩利爾市將把調度中心轉移到佛蒙特州柏林(Berlin)水處理廠，並計畫將整個緊急行動中心轉移。

弗雷澤透過電郵對華盛頓郵報表示，目前水災嚴重，還無法估計損失多少，「可能有目前還不知道的人員傷亡」。

氣象預報顯示，12日陽光可能在佛蒙特州露臉，但本周還會有更多降雨，流向已過度飽和的地面。

佛蒙特州 洪水 洪災

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