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中國通縮危機近？台學者：待觀察第2季數據

記者黃雅慧／綜合報導
中國6月CPI年增率為0%，是近28個月來新低，專家指7月可能更低。中國民眾無力消費。(美聯社)
中國6月CPI年增率為0%，是近28個月來新低，專家指7月可能更低。中國民眾無力消費。(美聯社)

中國6月消費者物價指數(CPI)年增率為0%，是近28個月來新低；6月生產者物價指數(PPI)年降幅則擴大為5.4%，創下近七年半以來新低。中國經濟「通貨緊縮」陰霾籠罩。

在台北的中華經濟研究院中國經濟研究所所長劉孟俊指出，目前看起來似乎有「通縮」的味道，但仍待中國統計局發布第二季經濟成長率數據後方能判斷，現在大概是物價緊縮，中國企業的獲益空間依然偏低。

針對中國經濟情勢，劉孟俊10日表示，必須要等中國第二季經濟成長率數據出爐後，才能較準確判斷。去年中國第二季經濟成長率太慘，在低基期狀態下，今年成長還不夠，(通縮)疑慮就會高一點。

從一般定義來看，通縮意味著貨幣供應下降、物價持續走低和經濟衰退。

中國中信證券團隊指出，物價水準持續下降，可部分描述通貨緊縮的現象，但並不能作為其全面的定義。部分商品價格水準有所回落，但貨幣供給量充足，經濟處於修復階段，因此並不面臨通縮的風險。

真正該擔憂的是企業獲益偏低的問題，劉孟俊表示，PPI代表企業上游獲利，CPI代表產業鏈下游獲利，如今無論上下游數據都下跌，意味獲利空間受到壓縮，這一方面也來自於海外如歐美市場高通膨導致需求不足，買氣偏弱，進而對作為世界工廠的中國造成影響。

劉孟俊提到，一段時間以來，中國央行推出降準、降息的貨幣政策，顯然這種力量無法傳導到企業端，幫助企業獲利。此外，經濟活絡程度也不夠，一些經濟學家說的「流動性陷阱」(資金釋出後成效不彰)，在某方面也能說明這種狀況。

而財政政策也未有積極的訊號。劉孟俊指出，中國房地產價格不動如山，基建也沒有積極推動，可能大部分資金從房地產轉移到新興戰略產業，這種新興產業大部分都是國有企業、央企持有，所以中國企業整體而言存在獲利困難情況。

展望後市，中國東方金誠首席宏觀分析師王青表示，預計7月CPI年增率在-0.3%左右，有可能進入負成長區間。

貨幣 房地產 世界工廠

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