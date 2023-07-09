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接納移民卻助長民粹主義 看看荷蘭政府下場

編譯盧炯燊／綜合8日電
荷蘭執政聯盟內部因為在移民議題上分歧嚴重，首相呂特宣布政府垮台，最快今年秋季提前大選。圖為呂特8日晉見國王威廉．亞歷山大後，離開王宮時，被記者圍住。(路透)
荷蘭執政聯盟內部因為在移民議題上分歧嚴重，首相呂特宣布政府垮台，最快今年秋季提前大選。圖為呂特8日晉見國王威廉．亞歷山大後，離開王宮時，被記者圍住。(路透)

荷蘭執政聯盟內部因為在移民議題上存在嚴重分歧，總理呂特(Mark Rutte)宣布政府垮台，最快今年秋季提前大選。這反映全球富裕國家在空前的移民潮下，已引起民粹主義強烈反彈，紛紛向政府施壓限制移民入境，荷蘭只是其中之一。

包括加拿大、歐洲以及亞洲部分地區國家，一直在鼓勵更多移民前來，協助緩解勞動力短缺及抵消人口下降的影響。

然而合法移民人數的激增以及大量非法移民到來，已讓這些國家的民眾大感不安，他們將犯罪率上升及房價狂飆都歸咎於這些移民。

荷蘭執政聯盟內部因為在移民議題上分歧嚴重，首相呂特宣布政府垮台，最快今年秋季提前...
荷蘭執政聯盟內部因為在移民議題上分歧嚴重，首相呂特宣布政府垮台，最快今年秋季提前大選。圖為呂特8日晉見國王威廉．亞歷山大後，離開王宮。(路透)

移民國家如澳洲及新西蘭，外來人口被指是造成為住房成本上漲的罪魁禍首。美國研究表明，一個城市的人口，每流入1%的移民就會導致平均租金和房價上漲約1%。

民調顯示，富裕國家反對移民的人數持續大幅增加，即使被視為傳統歡迎新移民的國家也是如此，其中約60%的澳洲人支持限制移民，以降低住房成本。

大約一半的加拿大人認為，政府提出每年吸納50萬移民的新目標實在太多，擔心這個目標將會導致對住房、醫療及社會服務的過度需求。在美國，長期以來已有很大一部分人反對移民，過去一年態度變得更強硬。

布魯塞爾獨立智庫Globsec副總裁弗洛伊登斯坦 (Roland Freudenstein)分析說，瑞典和德國等地慷慨的社會福利制度，刺激許多移民來到歐洲，而美國夢吸引更多追求個人理想的人湧至。

然而在2015及2016年，湧入歐美的移民激增，加劇不滿情緒，在這種民粹主義下，導致英國退出歐盟以及反移民的川普入主白宮。

儘管一些傳統移民國家仍表示吸納新移民，尤其是商界領袖要求增加海外人才填補工作崗位，但有些國家已開始重新思考。義大利和芬蘭已由反移民政黨掌權；瑞典少數派政府內也有反移民政黨參與；奧地利極右自由黨也在全國的民調中領先。

非法移民 澳洲 瑞典

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