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拜登：中掌控原物料生產市場 誓將電池供應鏈移回美國

記者顏伶如／綜合報導
在中國宣布管制半導體材料鎵和鍺出口後，拜登總統坦承中國在原材料生產上占有優勢。圖為中國製造的晶片產品。(美聯社)
在中國宣布管制半導體材料鎵和鍺出口後，拜登總統坦承中國在原材料生產上占有優勢。圖為中國製造的晶片產品。(美聯社)

拜登總統6日在南卡羅來納州造勢活動上說，「拜登經濟學」(Bidenomics)已在共和黨執政的紅州獲得成果。他同時坦承，中國雖然稱霸原物料生產市場，美國一定會把整個電池供應鏈移回國內。

拜登在西哥倫比亞(West Columbia)一間製造廠演說指出，以往美國研發在國際間排名第一，現在卻掉到第九名，十年前排名第八的中國，如今進步到第二名。

拜登說：「長期以來，我們都知道，中國一直稱霸重要貨品製造生產時，不可或缺的原物料。這就是為什麼我們與世界各地朋友組成聯盟，增加國內生產量，以便對我們需要的礦物質推出替代來源。」

他指出：「我們的目標是把整個電池供應鏈移回國內。我們從密西根州延伸到喬治亞州之間建立了一條電池帶(battery belt)。在南卡羅來納州切斯特爾郡(Chester County)，雅寶集團(Albemarle)投資15億元興建一座鋰處理廠，提供給電動車電池使用。」

拜登說，上台以來吸引了4970億元的美國製造業私人投資。

中國政府3日宣布，8月1日起對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制，如此動作被媒體解讀為對美國晶片封鎖的反制。由於電動汽車(EVs)需要使用鎵、鍺，光纖纜線同樣會用到，美些企業忙著確保進貨供應充足，鎵、鍺價格則雙雙走高。

五角大廈發言人6日表示，美國雖然擁有鍺(germanium)的戰略儲備，但目前並沒有鎵(gallium)的庫存。

五角大廈發言人說，國防部援引「國防生產法」(Defense Production Act)第三條(Title III)權限，現正採取積極步驟對於微電子與太空供應鏈重要原料增加國內採礦與處理，其中包括鎵、鍺。

鍺的用途包括高速電腦晶片、塑料及軍事設備例如夜視裝置、衛星影像感應器等。鎵則用在雷達、廣播溝通設備、衛星以及發光二極體(Light Emitting Diode，LED)等裝置。

在中國政府宣布對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制後，五角大廈發言人賴德6日表示，美...
在中國政府宣布對鎵、鍺等半導體材料實施出口管制後，五角大廈發言人賴德6日表示，美國雖然擁有鍺的戰略儲備，但目前並沒有鎵的庫存。(美聯社)

拜登 南卡羅來納州 供應鏈

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