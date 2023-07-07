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AIT主席：美反對外部勢力干預台選舉 台海穩定符美利益

記者張文馨／華盛頓報導
美國在台協會主席羅森柏格6日在華盛頓總部與媒體座談。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美國在台協會主席羅森柏格6日在華盛頓總部與媒體座談。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)6日在華盛頓AIT總部與媒體座談時表示，美國支持台灣自由公正的總統選舉，反對外部勢力干預台灣選舉，台灣選舉不應也不會造成區域情勢升高。

續挺台灣自我防衛

羅森柏格也說，美國在台海和平穩定享有真正的、首要的且持久的利益，北京的挑釁行動與美國的追求背道而馳；美國會持續支持台灣自我防衛的能力，也會結合盟友夥伴來明確化各方在台海的利益。

這是羅森柏格3月底接任AIT主席以來，首次在美與媒體座談。談到台灣的總統選舉，羅森柏格表示，美國尊重台灣的民主，這是台灣人民的權利，無論誰當選，美國都打算持續與新領導人密切合作，也不會因為不同人選上而改變美國的政策。

羅森柏格表示，她上月訪問台灣，分別與各總統參選人對話，這不是面試，而是建立相互理解，對美國來說，關係與信任非常重要；她提到，美國會謹慎與各方往來，確保所有的互動都是公平的。

區域情勢不應升高

羅森柏格表示，美國支持並捍衛台灣民主不受干擾，美國明確表態反對外部勢力干預台灣民主。

被問到是否擔憂北京拿台灣選舉為藉口，升高區域情勢？羅森柏格表示，北京利用許多不同的事件為藉口，來升級情勢並破壞穩定，美國會持續表達關注台海和平穩定，反對任一方片面改變現狀的立場，台灣民主是台灣人民的權利，不應該也不會導致任何的情勢升級。

美國對台軍售也是北京經常表達不滿的主要議題，羅森柏格說，北京的強烈不滿不會影響美國的政策，軍售行之有年。

關切北京破壞行動

羅森柏格表示，美國的根本利益始終要回到台海和平穩定，美國從未改變這樣的立場；美國反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台獨，美國關切北京破壞穩定的行動，且持續對中方表達關切。

羅森柏格表示，無論美國或台灣，都必須了解中方在區域的作為，據此制定做法，她重申美國對中國的戰略是「投資國內、協調盟友、對中競爭」，維持美中溝通管道暢通非常重要。

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