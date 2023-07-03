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鐵達尼號觀光潛水器罹難者逝前做什麼？ 家屬揭密：漆黑中聽音樂

編譯高詣軒／即時報導
泰坦號潛水器事故致5人罹難，包括巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）及其19歲的兒子（右下）。（Getty Images）
泰坦號潛水器事故致5人罹難，包括巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）及其19歲的兒子（右下）。（Getty Images）

探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan）內爆事故導致5名乘員身亡。罹難者之一、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）的妻子克裡斯汀（Christine Dawood）近期受訪時，透露乘客的最後時刻可能是在一片漆黑中，觀賞發光的海洋生物，並在艙內聆聽喜歡的音樂。

根據紐約郵報（New York Post），克裡斯汀日前受紐約時報訪問時表示，達武德一家人在2019年曾出遊格陵蘭，因此對於冰山產生興趣，而鐵達尼號正是在1912年撞上冰山而沉沒。其後，克裡斯汀又正巧看到「海洋之門」（OceanGate）鐵達尼號探索行程的廣告。

克裡斯汀本欲陪丈夫下潛，但原定行程遭疫情延宕，後來兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）年齡也足夠同行，以此代母陪父下潛。她表示，由於前往出發地的原訂班機取消，使他們一度擔心趕不上行程，如今回首則多希望當初未能趕上。

克裡斯汀並說，家人們登上的潛水器母船「極地王子號」（Polar Prince）並不舒適，住宿房間狹窄且得睡在臥鋪，食物是以托盤提供類似自助餐的餐食，每天早上7點到晚上7點還要開會上課，不過父子仍對於之後的探險感到興奮。

克裡斯汀和她17歲的女兒也陪父子倆登上極地王子號，只是並未下潛。克裡斯汀透露，每天課程內容包括解說泰坦號及其安全性，但學員對部分內容只是聽過就忘。她說，對於泰坦號的工程結構，他們一無所知，就像多數飛機的乘客不會知道引擎如何運作。

下潛之前，海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）向乘員表示，行前一天應進行低渣飲食（low-residue diet，可減少腸道消化殘渣），當天早上也不能喝咖啡，另也建議乘員穿著厚襪與毛帽，以便應對大西洋海底的低溫環境。

乘員並被告知，為了節省電力，途中潛水器的燈將會關閉，但他們仍可以觀賞會發光的海底生物。由於下沉旅途需時數小時，乘員也可以把喜愛的歌曲用泰坦號的音樂播放器播出。克裡斯汀表示，家人對探險的熱忱直到下潛前都沒有消退。

進入泰坦號前，儘管達武德抱怨要穿戴多項裝備，仍對旅途滿心期待。和父子倆告別後，克裡斯汀和女兒目送潛水器潛入大西洋，並緩緩消失在視線中。前一天，達武德仍反覆地說著：「我明天就要下潛了！我明天就要下潛了！」

泰坦號與母船失聯後，克裡斯汀一度被告知類似問題可能發生，若持續無法聯繫，潛水器就會上浮。不料，數日後就傳來泰坦號遺骸尋獲的不幸消息。

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