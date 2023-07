鐵達尼號觀光潛水器罹難者逝前做什麼？ 家屬揭密：漆黑中聽音樂

探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」(Titan)內爆事故導致5名乘員身亡。罹難者之一、巴基斯坦富商達武德(Shahzada Dawood)的妻子克裡斯汀(Christine Dawood)近期受訪時,透露乘客的最後時刻可能是在一片漆黑中,觀賞發光的海洋生物,並在艙內聆聽喜歡的音樂。

根據紐約郵報(New York Post),克裡斯汀日前受紐約時報 訪問時表示,達武德一家人在2019年曾出遊格陵蘭,因此對於冰山產生興趣,而鐵達尼號正是在1912年撞上冰山而沉沒。其後,克裡斯汀又正巧看到「海洋之門」(OceanGate)鐵達尼號探索行程的廣告。

