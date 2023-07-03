歐巴馬專訪累積2730萬次觀看 積極募款為拜登搶年輕選票

前總統歐巴馬近來四處為拜登總統連任，全美奔走助選。(美聯社)

前總統歐巴馬 近期頻頻現身，四處幫拜登 總統代言拉票，不僅是為了要幫拜登連任募款，同時還是為了民主黨 的下一代。

歐巴馬身邊的人指出，歐巴馬的現身是種策略，會在適當時機作調整，著眼於解決拜登所遇到的麻煩，包括接觸年輕選民，招募下一代民主黨領導人，並在競選活動、籌款活動和集會之外的非傳統平台上，分享他和拜登的想散布的訊息。

歐巴馬助手表示，前總統這周活動並沒有特別不同的地方；但隨著總統大選募款期限即將到來，歐巴馬的出現也派上了用場。一為競選官員新聞媒體Politico，前總統歐巴馬會是拜登競選團隊在期限前，在全國各地舉行20多場款的最後一波活動中的一個重要因素。

歐巴馬發言人舒茲(Eric Schultz)指出：「我們在選擇時機上經過深思熟慮，主要策略是基於我們能發揮影響力的時間點。」

根據一位競選官員，歐巴馬搭上拜登，是2020年選戰中表現最好的一組；為此，歐巴馬本周末特地返回白宮，與拜登共進午餐，並為拜登的社群媒體拍了兩段新影片，直接向草根選民喊話，甚至還向大眾發送募款簡訊，敦促支持者為他的朋友「拜登和賀錦麗(Kamala Harris)」出力。

但歐巴馬近期不只是忙著幫拜登拉票，他還在國會會見民主黨年輕議員，並接受有線電視新聞網(CNN)知名主播艾曼普(Christiane Amanpour)和喜劇演員敏哈吉(Hasan Minhaj)的專訪。

敏哈吉的專訪這種非傳統方法，也成功觸及年輕觀眾；歐巴馬團隊很驚訝的發現，該專訪在所以平台上的觀看次數，只過了半周就達到2730萬次。不過，歐巴馬從在任時期就經常利用這種方法，包括與已故美食節目主持人安東尼．波登(Anthony Bourdain) 一起在河內共進晚餐等。

舒茲指出：「如果你能用一種真實的方法來觸及年輕人，那就能夠造成真正的影響。」

觸及這些年輕選民對拜登來說，可能是至關重要。民主黨民意調查專家沃爾普(John Della Volpe)就指出，民主黨總統候選人若能獲得60%年輕選票，民主黨就能勝利。