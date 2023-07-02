白宮廚師參加廚藝實境秀奪冠 獲邀國慶日掌廚

白宮空軍廚師奧珀爾‧普拉德(左)和陸戰隊廚師路易斯(右)參加網路廚藝實境秀Chopped節目，於6月30日總決賽奪得冠軍。兩人將在國慶日當天為白宮嘉賓掌廚。(美聯社)

白宮 一名空軍廚師和一名陸戰隊廚師今年5月間響應第一夫人吉兒‧拜登 (Jill Biden)的理念，參加網路廚藝實境秀Chopped節目，並在6月30日總決賽奪下冠軍。兩人將這份殊榮帶回白宮，應邀在國慶日當天為白宮嘉賓掌廚。

據報導，今年5月間，第一夫人吉兒意外出現在Chopped真人秀現場，並帶來37歲空軍廚師奧珀爾‧普拉德(Opal Poullard)和34歲陸戰隊廚師路易斯(Dustin Lewis)參加節目、接受挑戰，以具體展現吉兒對白宮員工、退休員工及其家人的支持。

普拉德和路易斯率領一支軍方廚師四人小組，在30日總決賽，以紅燒小牛腿和檸檬香草扇貝兩道佳餚，獲得評審青睞，擊敗餐飲界名廚四人小組，贏得冠軍。

據了解，路易斯拿手菜就是檸檬香草扇貝搭配野生蘑菇、帕馬森起司敦飯以及烤蘆筍搭配白松露香草油乾烤佛卡夏麵包，普拉德則擷取去羅馬旅行的靈感，烹調紅燒小牛腿，搭配玉米粥、帕馬森起司、脆茴香和青蔥。

報導說，來自洛杉磯的普拉德，目前在維吉尼亞州 格瑞格-亞當斯堡(Fort Gregg-Adams)基地擔任資深烹飪講師；路易斯出生於俄亥俄州岱頓市(Dayton)，曾在前總統歐巴馬和川普任內擔任行政總廚，目前在北卡羅來納州擔任陸戰隊司令行政總廚。

第一夫人辦公室表示，30日當天，吉兒不但擔任白宮客座廚師，還參觀南卡羅來納州帕利斯島(Parris Island)陸戰隊新兵基地，以紀念全志願軍隊成立50周年，在返回白宮後，吉兒接見榮獲冠軍的路易斯和波拉德，除了表達慶賀，並贈送一件拜登總統夫婦簽名的白宮圍裙，並邀請奪冠廚師為即將來到國慶日活動掌廚。