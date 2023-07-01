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大學招生考量種族違憲 衝擊企業多元團隊文化

中央社／舊金山30日專電
最高法院推翻大學「平權措施」，對美國企業的「多元平等包容」用人升遷制度構成挑戰。Google、Apple、Salesforce等70家公司，於裁定結果出爐前，曾共同提出報告，要求最高法院支持大學「平權措施」。（中央社）
最高法院推翻大學「平權措施」，對美國企業的「多元平等包容」用人升遷制度構成挑戰。Google、Apple、Salesforce等70家公司，於裁定結果出爐前，曾共同提出報告，要求最高法院支持大學「平權措施」。（中央社）

最高法院裁定哈佛大學以種族作為招生考量違憲，爭議持續延燒，此結果不僅推翻近50年的先例，也對許多美國企業奉為圭臬的「多元平等」用人升遷制度，構成挑戰。

29日，最高法院裁定哈佛大學和北卡羅來納大學，採取「積極平權措施」（affirmative action）招生違憲，禁止大學以種族為考量來審核學生入學申請，引發爭論，美國多數私立高等學府一致表示失望。

此判決結果不僅衝擊校園招生政策、企業恐將連帶受到影響。

美國科技公司用人和升遷，向來奉行「多元、平等、包容」（DEI）原則，尤其在2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死後，DEI便迅速風行。企業並定期向外界展示「多元成績單」。

谷歌（Google）今年度的「多元性報告」就指出，公司已把「非裔、拉丁裔、美國原住民」的管理階層人數比重，拉高到30%，「提前3年實現預設目標」。蘋果（Apple Inc.）的報告則顯示，2014至2021年間，非裔和拉丁裔管理人員占比，分別大幅提升了84%和90%。

注重創新發展的企業普遍認為，性別和族裔的多元性與公司績效息息相關。在最高法院作出裁決之前，Google、Apple、Meta、Salesforce等70家公司曾共同提出報告陳述，要求最高法院支持大學「平權措施」。

如今，保守派占多數的最高法院推翻「弱勢族群優勢」，等同摘除大學招收多元族裔學生的工具、間接限縮企業的多元人才彈藥庫。胡佛研究所資深研究員亨利（Peter Blair Henry），接受商業新聞網站Marketplace採訪表示，此判決結果「對企業不利」。

亨利從經濟學角度分析，表示企業以往接收高等學府培育出的多元族裔人才，但未來要創建高績效多元團隊的管道恐將受限，必須設法找出新的方法，才能實現同等目標，「這無疑是企業的一個警鐘」。

他舉例，美國企業在向海外客戶推銷產品時可能就會面臨到難題，「誰能夠瞭解不同社會的觀點，讓你擁有比競爭對手更大的優勢？」

他也強調，做決策時若能廣納不同的想法，將能獲得更具競爭力的答案。

今日美國報（USA Today）則指出，平權措施遭推翻的連鎖反應很快就會發酵，首先是大學畢業生的多元族裔代表不足，管理層多元化更為不易；公司DEI政策恐怕也會遭遇挑戰，面臨更加嚴格的檢視，引爆文化戰爭。

美國最高法院對兩所頂尖大學的判決，衝擊美國大學和企業，也再度掀起美國社會對歧視和平權的爭論，並凸顯出保守和進步兩股勢力的拉扯和分化。

平權 招生 非裔

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