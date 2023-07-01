我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

拜登：涉基本權利判決 最高院比近代任一屆「做更多」

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(右)29日接受MSNBC有線電視新聞頻道主持人華勒絲(左)訪問時，批評最高法院最近的一些裁決，「與美國人民的基本價值體系格格不入」。(截圖自MSNBC網站)
拜登總統(右)29日接受MSNBC有線電視新聞頻道主持人華勒絲(左)訪問時，批評最高法院最近的一些裁決，「與美國人民的基本價值體系格格不入」。(截圖自MSNBC網站)

鮮少接受電視專訪的拜登總統29日在MSNBC有線電視新聞頻道受訪時表示，「最高法院在闡明基本權利和基本判決方面，比近代史上任何一屆大法官都做得更多」，「我覺得這與美國人民的基本價值體系格格不入」。

拜登指的是最高法院29日當天裁定大學考量種族因素採取的平權措施(Affirmative Action)招生政策違憲、以及去年夏天推翻婦女墮胎權的決定。

拜登還表示，他不支持擴大最高法院大法官人數的想法；儘管部分進步派人士敦促他那麼做。

在與MSNBC主持人華勒絲(Nicolle Wallace)長約20分鐘的訪談中，拜登並談到自己競選連任一事，他承認：「我知道民意調查結果不好。」但他也指出，許多民調曾顯示他不會贏得2020年民主黨總統初選，也不會在當年大選中擊敗川普，那些民調也沒有顯示出民主黨去年期中選舉的表現會強於預期。

華勒絲另針對日前發生的俄羅斯兵變未遂事件以及美國所了解的情況提問，拜登回應表示，「事情我們很早就知道了」，但他說他不能說什麼。

拜登也談了不少對媒體的看法；他表示，「這不是對媒體的批評，而是觀察。與我交談的很多記者表示，他們做的事現在已經沒有編輯了。有些記者還說，他們面臨著打造個人品牌的壓力；我認為發生了很多變化。」

拜登29日稍晚參加了紐約活動，為其連任競選活動籌款。 白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在飛往紐約的空軍一號上對記者表示，這是拜登首度在演播室接受訪問。

華勒絲曾任小布希(George W. Bush)總統期間的白宮通訊主管，並曾參與已故共和黨籍聯邦參議員馬侃(John McCain)2008年的總統競選活動。

拜登 白宮 民調

上一則

憲法第二修正案保護受槍枝約束者？最高院將裁決

下一則

學貸減免案讓數百萬選民失望 成拜登2024大選難題

延伸閱讀

國務院阿富汗撤軍檢討報告出爐 拜登、川普都挨批

國務院阿富汗撤軍檢討報告出爐 拜登、川普都挨批
32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債
學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施

學貸減免計畫遭最高法院否決 拜登宣布新措施
拜登面臨數百萬學貸借款人詢問：現在該怎麼辦？

拜登面臨數百萬學貸借款人詢問：現在該怎麼辦？

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵