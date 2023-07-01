拜登：涉基本權利判決 最高院比近代任一屆「做更多」

拜登總統(右)29日接受MSNBC有線電視新聞頻道主持人華勒絲(左)訪問時，批評最高法院最近的一些裁決，「與美國人民的基本價值體系格格不入」。(截圖自MSNBC網站)

鮮少接受電視專訪的拜登 總統29日在MSNBC有線電視新聞頻道受訪時表示，「最高法院在闡明基本權利和基本判決方面，比近代史上任何一屆大法官都做得更多」，「我覺得這與美國人民的基本價值體系格格不入」。

拜登指的是最高法院29日當天裁定大學考量種族因素採取的平權措施(Affirmative Action)招生政策違憲、以及去年夏天推翻婦女墮胎權的決定。

拜登還表示，他不支持擴大最高法院大法官人數的想法；儘管部分進步派人士敦促他那麼做。

在與MSNBC主持人華勒絲(Nicolle Wallace)長約20分鐘的訪談中，拜登並談到自己競選連任一事，他承認：「我知道民意調查結果不好。」但他也指出，許多民調 曾顯示他不會贏得2020年民主黨總統初選，也不會在當年大選中擊敗川普，那些民調也沒有顯示出民主黨去年期中選舉的表現會強於預期。

華勒絲另針對日前發生的俄羅斯兵變未遂事件以及美國所了解的情況提問，拜登回應表示，「事情我們很早就知道了」，但他說他不能說什麼。

拜登也談了不少對媒體的看法；他表示，「這不是對媒體的批評，而是觀察。與我交談的很多記者表示，他們做的事現在已經沒有編輯了。有些記者還說，他們面臨著打造個人品牌的壓力；我認為發生了很多變化。」

拜登29日稍晚參加了紐約活動，為其連任競選活動籌款。 白宮 發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在飛往紐約的空軍一號上對記者表示，這是拜登首度在演播室接受訪問。

華勒絲曾任小布希(George W. Bush)總統期間的白宮通訊主管，並曾參與已故共和黨籍聯邦參議員馬侃(John McCain)2008年的總統競選活動。