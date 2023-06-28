普亭可能改控普里格津貪腐 宣稱俄軍阻內戰穩軍心
俄羅斯總統普亭為了消弭瓦格納集團兵變行動，承諾撤銷兵變指控，但隨後又改口指稱，仍可能依貪腐罪名提出指控；兵變失敗後，撤至白俄羅斯境內的瓦格納集團將交出重型武器，由俄軍接收，同時有報導指稱，兵變危機削弱普亭威望，因此宣稱俄軍阻止內戰有功，藉此甩開瓦格納危機，並穩定軍心。
普亭27日在克里姆林宮大教堂廣場，慶賀「祖國免遭災難，且實際上阻止內戰」，將遏止戰火的功勞全數歸功於軍方，而且原本承諾撤銷叛變指控的普亭，當天語帶威脅表示：「瓦格納全靠國家資助，希望沒有人竊取任何東西或者沒有竊取那麼多，我們會調查一切。」暗指瓦格納傭兵和普里格津(Yevgeny Prigozhin)等領導階層可能因涉及貪腐而被起訴。
據了解，自2022年5月至2023年5月期間，俄羅斯當局向瓦格納集團支付860億盧布，相當於10億美元的薪資與保險，就連普里格津個人餐飲事業也透過食品相關合約進帳800億盧布。
瓦格納兵變雖然短短24小時落幕，但已嚴重削弱普亭威信，因此普亭積極透過媒體，重塑大權依然在握的強人形象，在召見國安官員時，國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)赫然在座，足見他仍深受普亭信任與青睞，而且有意藉著蕭依古穩定軍心，避免俄烏戰爭節外生枝。
另外白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)表示，普里格津和部分瓦格納傭兵已抵達白俄羅斯，並獲准滯留白俄羅斯，因此外界關注瓦格納是否會在7月1日最後期限前，將坦克、飛機和榴彈砲移交給俄羅斯正規軍，對此，俄羅斯國民警衛隊指揮官佐洛托夫(Viktor Zolotov)表示，負責維持治安的國民警衛隊將自瓦格納接收坦克和遠程火砲等重型武器，顯示瓦格納可能在近日內解散而成為武裝團體。
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