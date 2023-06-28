普亭可能改控普里格津貪腐 宣稱俄軍阻內戰穩軍心

普亭說俄羅斯政府曾提供大量軍費給瓦格納，其中可能有貪腐情事。圖為瓦格納兵變時，裝甲車漏夜向莫斯科進發。(Getty Images)

俄羅斯總統普亭 為了消弭瓦格納 集團兵變行動，承諾撤銷兵變指控，但隨後又改口指稱，仍可能依貪腐罪名提出指控；兵變失敗後，撤至白俄羅斯 境內的瓦格納集團將交出重型武器，由俄軍接收，同時有報導指稱，兵變危機削弱普亭威望，因此宣稱俄軍阻止內戰有功，藉此甩開瓦格納危機，並穩定軍心。

普亭27日在克里姆林宮大教堂廣場，慶賀「祖國免遭災難，且實際上阻止內戰」，將遏止戰火的功勞全數歸功於軍方，而且原本承諾撤銷叛變指控的普亭，當天語帶威脅表示：「瓦格納全靠國家資助，希望沒有人竊取任何東西或者沒有竊取那麼多，我們會調查一切。」暗指瓦格納傭兵和普里格津(Yevgeny Prigozhin)等領導階層可能因涉及貪腐而被起訴。

據了解，自2022年5月至2023年5月期間，俄羅斯當局向瓦格納集團支付860億盧布，相當於10億美元的薪資與保險，就連普里格津個人餐飲事業也透過食品相關合約進帳800億盧布。

瓦格納兵變雖然短短24小時落幕，但已嚴重削弱普亭威信，因此普亭積極透過媒體，重塑大權依然在握的強人形象，在召見國安官員時，國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)赫然在座，足見他仍深受普亭信任與青睞，而且有意藉著蕭依古穩定軍心，避免俄烏戰爭節外生枝。