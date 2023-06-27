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美國人平均欠債5.4萬元 信用卡債占最多

編譯周芳苑／綜合26日電
統計顯示，民眾平均債務達5.4萬元，為達到無債一身輕，許多人寧可不用社媒、不上網。(美聯社)
統計顯示，民眾平均債務達5.4萬元，為達到無債一身輕，許多人寧可不用社媒、不上網。(美聯社)

債務整合服務商Beyond Finance委託市調機構OnePoll針對成人進行調查，顯示美國人平均欠債5萬4000元，積欠的信用卡款額是最大的債務，占了57%；而56%受訪者稱，「必需品」的欠缺情況更甚「想要的東西」。

每年7月1日是「全國財務自由日」(National Financial Freedom Day)，Beyond Finance配合節日委託OnePoll針對全美2000名成人進行調查。調查顯示，由於舉債，32%受訪者將放棄社群媒體、31%將無法享受離島上過夜、29%一整個月放棄使用網路，平均而言，人們覺得產生新債務之前只有短短八周半(不到三個月)沒有債務。

38%有信心零負債

調查並顯示，38%受訪者對於維持零負債非常有信心，對欠債與否充滿不確定性的受訪者列舉各式理由，包括生活成本增加(54%)、預期外的費用(46%)、利息上升(29%)、無法獲得充分支持(20%)、覺得花費必須趕上他人的水準(16%)。

信用卡債比重最大，占57%，其次依序是房貸30%、汽車貸款30%、醫療債務28%。有些人因為負債而導致生活重大計畫受阻，包括買房(占33%)、買車(30%)、為子女開戶存款(24%)。

統計顯示，民眾平均債務達5.4萬元，為達到無債一身輕，許多人寧可不用社媒、不上網...
統計顯示，民眾平均債務達5.4萬元，為達到無債一身輕，許多人寧可不用社媒、不上網。(美聯社)

針對還清債務後的計畫，三分之二受訪者將存入應急金，27%將買房、26%將度假，其他人打算換跑道、創業、為子女支付教育費、協助父母還債。

48%認為負債值得

Beyond Finance發言人說，債務有時會阻止本身及其家人的短期及長期目標，49%受訪者坦承，對欠債感到不安，很難專注找到解決方案。

多種原因導致負債壓力重重，24%受訪者覺得利率是壓力來源，其他包括無力償還占22%、看到負債金額增加占20%。不過，48%受訪者認為負債是值得的，包括38%舉借房貸、33%借車貸、28%借款進行房屋修繕。

31%債務人有家人相助，但僅29%對於準備還清債務信心滿滿，女性如此有自信的僅占19%、男性占41%；41%表示還要好幾年才能還清債務。

信用卡 社群媒體 貸款

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