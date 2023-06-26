「得來速」易釀交通事故 多城禁新增
得來速(drive-thrus)服務在美國相當普遍，全國約有20萬個得來速車道，國人一年造訪得來速約60億次，在麥當勞等速食連鎖店龍頭，得來速更占了七成以上的銷售，然而排隊等待的車潮卻也衍生交通問題，城市官員、城市規畫師與批評人士表示這一購物模式正為城市帶來麻煩與不便。
得來速造成交通阻塞，妨礙行人、大眾運輸，甚至導致行人、自行車與車輛發生意外。
許多城市與區域希望阻止得來速繼續雜亂無序地擴張，亞特蘭大議員將於今夏表決是否禁止在環城道路(Beltline)設置新的得來速車道；明尼亞波利斯(Minneapolis)、新澤西州 Fair Haven、密蘇里州克雷夫科爾(Creve Coeur)、紐約州果園公園(Orchard Park)等城市近幾年紛紛禁止新建得來速車道。
南加州部分城市，如長堤市(Long Beach)於2019年通過暫時禁令，匹茲堡、梅薩(Mesa)等城市也在考慮實施限制。
得來速更適合以汽車交通為主的地區，佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)城市與區域規畫系教授登波(Eric Dumbaugh)指出，就道路安全方面，得來速往往位於「最糟糕的位置」。
得來速經常設置於較高速的主幹道旁，以吸引駕駛的注意，如果交叉路口或人行道恰好有行人或自行車，汽車駕駛注意到並剎車的反應時間較短，增加事故機率。
業者表示正想辦法改善得來速服務，增加更多車道或利用人工智慧(AI)等科技加快消化訂單的速度，希望降低得來速的潛在問題。
但試圖藉由增加車道解決交通堵塞問題成效不佳，只會吸引更多顧客駕車前來，專家表示嚴格管理主幹道沿線通道，並規畫讓得來速的位置遠離行人等作法可以提升行人安全。
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