現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家

華爾街曾是銀行家的天下，但近年銀行業的薪酬已不如律師業。(美聯社)

銀行家過去的收入雖是律師的數倍，但由於銀行業工資停滯不前、律師事務所薪酬結構變化，華爾街 頂級薪資的工作已從銀行家漸漸讓位給律師。

華爾街日報報導採訪超過30名薪酬專家、銀行家和律師，並研究超過15年的薪酬數據，發現董事總經理平均收入在100萬至200萬元之間，獎金主要以股票 支付，與20年前相比幾乎沒有變化；頂級律師事務所的股權合夥人現在每年卻能賺取約300萬元，是20年前的三倍多。

企業律師如今不單只是草擬合約，幾乎已是準銀行家且功能如同幕僚，處理接班人、企業高層與監管機構衝突等棘手問題。律師們也因近20年私募股權興起而獲得大量工作。

同時律師事務所薪酬結構也出現變化，除了少數幾家頂級事務所，其他事務所都放棄只看資歷、不看生產力的固定薪酬(lockstep structure)；相反地，現在競購人才的風氣如同球隊爭搶明星球員。像是Kirkland & Ellis事務所過去15年便從其他公司挖角合夥人，提供頭幾年上看2000萬元的豪邁價碼，競爭變得更加激烈。

長期擔任事務所人資的羅森(Mark Rosen)表示，厲害的合夥人年收入可能達2000萬元，但超級明星可達1億元或以上。

追蹤律師業的富國銀行資深顧問伯曼(Owen Burman)表示，大多數大型律師事務所每年都會將價格提高4%左右，通常超過通膨率，頂級律師目前每小時收費超過2000元；反觀銀行家的交易費用固然高，但相對無變化。

招聘公司Bay Street Advisors調查顯示，過去三年(包括表現出色的2021年)，薪酬最高的前20名投銀董事總經理平均年收入為190萬元，與2007年相同，且還未計入通膨；職位更低的銀行家平均收入甚至比2008年金融海嘯 前更少。