1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

根據美國現行法律，價值低於800元的貨品，只要經過包裝並交付給個人買家即可免稅進入美國，結果來自中國這類免稅包裹數量激增。除了共和黨 保守派要求檢討現行法規，就連民主黨 內的進步派也視之為貿易優先事項，但商界認為應保持現有法律。

美國2016年開始將免稅包裹的商品價值，由200元提高到800元，這個規定除加快商業往來，降低消費者成本外，還使聯邦海關及邊境保護局(CBP)得以將資源集中在可帶來龐大關稅收益的大宗商品上。

得益於這個規定，進口到美國的免稅商品包裹數量激增，由2016年的2.2億個增至2021年的7.2億個，去年因受疫情影響但也還有6.85億個，其中約60%（4.11億個）來自中國。

依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(Getty Images)

但在美中關係持續緊張下，共和黨人開始對此表示關注，前貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)上月在眾院 聽證會上指出該免稅額度是項錯誤，又說現在每天200萬個包裹湧到美國，幾乎全來自中國，但美國方面卻不知道包裹內容物及其價值。

他指外國公司利用這個漏洞，造成美國人失業，因此敦促國會完全廢除最低額度規則，或將免稅額度降至50元。

眾院中國特別委員會也指中國利用800元免稅門檻，以規避美國禁止銷售強迫勞動產品的法律。 委員會說，由於進口產品數量巨大，CBP根本無法合理審查這類包裹內的商品，是否涉及強迫勞動。委員會要求立法降低免稅門檻，尤其是「包括中國在內的外國競爭對手」。

民主黨內也有人認為這類進口包裹等於享受低成本待遇，拜登政府及民主黨領袖去年曾推出相關法案，禁止中國商品享受低成本商品的特殊待遇，但在商業團體反對下告吹。

美國商會副會長德雷克(John Drake)認為應保留現行規定，指降低免稅門檻不僅令大多數小企業的稅負加重，而且聘請專人報關等於變相增加人力成本支出。