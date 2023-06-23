莫迪國會演說 遭民主黨進步派議員抵制
來美訪問受到超高規格歡迎的印度總理莫迪，22日在國會發表演說，強調印美的夥伴關係；他表示同意拜登總統的觀點；不過這場演說也遭到民主黨籍進步派國會議員以印度的人權紀錄不佳為由，予以抵制。
白宮此前稱莫迪此次訪問「將確認美國和印度之間深厚而密切的夥伴關係」，深化雙方在國防、貿易和技術方面的合作，同時也慶祝兩國之間緊密的關係。
莫迪在演說中表示，印美關係代表了「本世紀的決定性夥伴關係」，美國已成為印度最重要的防衛夥伴之一。
一直以來，莫迪因人權問題以及不願在俄烏戰爭中反對俄羅斯，受到一些國會議員和倡導者的批評，但拜登政府及兩黨均認為，印度是華盛頓的重要盟友，目標是遏制中國的崛起，也是國防、技術和能源領域的合作夥伴。
而莫迪在演說中指出，脅迫及對抗的烏雲正在印太地區投下陰影，這個地區的穩定已成為印美夥伴關係的核心關切之一。他又說，印美雙方有著共同的自由、開放和包容的印太願景。
莫迪也提到了美國有數以百萬計的印度裔，其中就有不少印度裔國會議員出席了他的演說，包括副總統賀錦麗在內。
莫迪的演說也隱約提到因為印度人權問題而遭到部分國會議員反對，強調很能理解思想和意識形態的辯論。
有六名民主黨進步派眾議員，包括歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、鮑曼(Jamaal Bowman)等，抵制了莫迪22日的國會講話，以抗議他的惡劣人權記錄，特別是針對穆斯林少數群體的人權記錄。
其中四人發表聯合聲明，指絕不能為了政治利益而犧牲人權，決不能為了政治權宜之計而犧牲人權；又說這次演說是令人尷尬的場面，因為國會為莫迪提供平台，只會削弱自己作為宗教少數群體及記者權利的倡導者能力。
美國政府早在2005年曾拒發簽證給莫迪，指他2002年擔任古吉拉特邦(Gujarat)首長期間，因宗教流血衝突導致逾千人喪命；直至2014年莫迪贏得選舉出任總理才撤回拒簽的決定，此次訪問更待之為上賓。
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