莫迪國會演說 遭民主黨進步派議員抵制

印度總理莫迪22日在美國國會發表講說表示，印美關係代表了「本世紀的決定性夥伴關係」，美國已成印度最重要的防衛夥伴之一。(美聯社)

來美訪問受到超高規格歡迎的印度 總理莫迪，22日在國會發表演說，強調印美的夥伴關係；他表示同意拜登 總統的觀點；不過這場演說也遭到民主黨 籍進步派國會議員以印度的人權紀錄不佳為由，予以抵制。

白宮此前稱莫迪此次訪問「將確認美國和印度之間深厚而密切的夥伴關係」，深化雙方在國防、貿易和技術方面的合作，同時也慶祝兩國之間緊密的關係。

莫迪在演說中表示，印美關係代表了「本世紀的決定性夥伴關係」，美國已成為印度最重要的防衛夥伴之一。

一直以來，莫迪因人權問題以及不願在俄烏戰爭中反對俄羅斯，受到一些國會議員和倡導者的批評，但拜登政府及兩黨均認為，印度是華盛頓的重要盟友，目標是遏制中國的崛起，也是國防、技術和能源領域的合作夥伴。

而莫迪在演說中指出，脅迫及對抗的烏雲正在印太地區投下陰影，這個地區的穩定已成為印美夥伴關係的核心關切之一。他又說，印美雙方有著共同的自由、開放和包容的印太願景。

莫迪也提到了美國有數以百萬計的印度裔，其中就有不少印度裔國會議員出席了他的演說，包括副總統賀錦麗在內。

莫迪的演說也隱約提到因為印度人權問題而遭到部分國會議員反對，強調很能理解思想和意識形態的辯論。

有六名民主黨進步派眾議員，包括歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、鮑曼(Jamaal Bowman)等，抵制了莫迪22日的國會講話，以抗議他的惡劣人權記錄，特別是針對穆斯林少數群體的人權記錄。

其中四人發表聯合聲明，指絕不能為了政治利益而犧牲人權，決不能為了政治權宜之計而犧牲人權；又說這次演說是令人尷尬的場面，因為國會為莫迪提供平台，只會削弱自己作為宗教少數群體及記者權利的倡導者能力。