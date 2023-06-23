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中成印度國安頭號威脅 美印釋聯手對抗中國擴張訊號

編譯潘勛／綜合22日電
在印度總理莫迪訪問美國之前，就傳出印度國防部已經批准採購美製的MQ-9B海上衛士武裝無人機。(Getty Images)
在印度總理莫迪訪問美國之前，就傳出印度國防部已經批准採購美製的MQ-9B海上衛士武裝無人機。(Getty Images)

印度總理莫迪(Narendra Modi)22日訪問華府，白宮雖然淡化莫迪此行的用意，但這些年中國已取代巴基斯坦，成為印度國家安全的頭號威脅，莫迪大張旗鼓訪美，釋出的訊息便是美、印成為夥伴國家，以對抗中國的強勢擴張。

華盛頓郵報報導，美、印在過去數十年來發表的聯合聲明，曾譴責北韓試射導彈、呼籲西藏尊重人權、要求緬甸終止暴力，但從未直接提及印度的主要敵手中國。

然而近幾年來，中國已取代巴基斯坦，成為印度國家安全的主要擔憂。莫迪政府雖想把對中方的指控降到最低，以免升高與北京高層的緊張，但中國沿著兩國邊界與印度碰撞，已把世上人口最多兩個國家再度化為對手，併存於印太地區。

莫迪前來華府，做足國事訪問的排場，特別是在國務卿布林肯訪中、拜登總統20日口稱中國國家主席習近平是「獨裁者」之後。

拜登與莫迪都未明講兩國接觸主要是想圍堵中國的挑戰，但言下之義很明顯。兩國官員說，這次元首峰會談的是拉抬一個上升中的國家、印度這個世界最大民主政體，另展現兩國關係發展的動能，是立基在一組共有的利益。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，莫迪來訪與中國無關，但中國軍事、科技、經濟三領域扮演的角色，會排上議程。

雙方22日宣布一系列訪問成果，包括達成協議，在印度生產通用電機(General Electric)的戰機發動機、出售通用原子(General Atomics)的武裝無人機給印度，印度對後者心儀多年，因為有助他們偵察及反制中國軍方的出招。

通用電機的交易據估價值數十億元，牽涉到提供精密的戰機發動機科技；這些科技，連美國的盟國都未曾分享，有潛力讓美、印國防產業未來綑綁多年。

蘇利文表示，美、印兩國利益有匯流之處，既可保護印度的自主權，同時強化與美國的戰略夥伴關係，這兩件事看不出有任何衝突。

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