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跨國團隊搜救泰坦號「每30分鐘聽到敲擊聲」

編譯陳韻涵／綜合20日電
搜救人員與時間賽跑，利用各種偵測裝置尋找失蹤的泰坦號潛水器。（美聯社）
搜救人員與時間賽跑，利用各種偵測裝置尋找失蹤的泰坦號潛水器。（美聯社）

探索知名沉船「鐵達尼號」(Titanic)殘骸失聯的「泰坦號」(Titan)潛水器18日失聯，美國、加拿大與法國團隊都加入分秒必爭的救援行動；有線電視新聞網(CNN)20日晚報導，美國政府的一份搜索的備忘錄更新內容顯示，偵測聲納在20日每30分鐘就會探測到敲擊聲；四小時後，搜尋人員部署了更多的聲納設備，搜索人員仍可聽到敲擊聲。

美國海岸防衛隊20日表示，泰坦號內的氧氣只剩「40個小時的存量」，跨國團隊在泰坦號失聯的北大西洋地區透過海空搜尋，範圍擴及1萬平方哩，比康乃狄克州還大，截至20日晚仍未發現任何潛水器的蹤影，搜救行動將繼續。

白宮發言人柯比(John Kirby)表示，拜登總統密切關注此事件，海軍因具備深海作業能力，也在待命馳援。

18日失蹤的泰坦號潛水器，艙裡的氧氣預計只能再支應到22日的上午6點。(Gett...
18日失蹤的泰坦號潛水器，艙裡的氧氣預計只能再支應到22日的上午6點。(Getty Images)

泰坦號深潛載具長約22呎(6.5公尺)，可載乘員共五人，由「海洋之門」(OceanGate Expeditions)探險公司營運；泰坦號18日清晨6時入水，下潛約1小時45分後，在鐵達尼號殘骸附近與水面單位失聯，鐵達尼號殘骸躺在加拿大外海水下約1萬2500呎(3810公尺)的海床。

泰坦號在分類上屬於潛水器(submersible)而非潛水艇(submarine)，因為它不具備自主操作功能，需依靠船隻支援下潛與回收作業，在正常情況下，潛水器內的供氧量可支援乘員約96小時。

不過，聯邦調查局(FBI)前潛水隊隊長查康(Bobby Chacon)表示，存氧量剩40小時的預估是根據正常情況，但若潛水器內有人受傷、焦慮或恐慌，耗氧量會更大，存氧預估可用時數也會隨之減少。

海防隊上校佛瑞德里克(Jamie Frederick)20日在記者會表示，加拿大軍方已投放聲納浮標，聽取任何可能來自泰坦號的聲音，但尚無結果。一艘配備水下無人遙控潛水器的商船也加入搜尋行動，另據法國海洋開發研究院(Ifremer)表示，一艘法籍研究船應美國海軍請求，預定21日晚攜帶深潛機器人載具抵達現場。

他說，截至20日日中午，泰坦號乘員的氧氣量剩不到41小時，「這是非常複雜的搜救行動，聯合團隊夜以繼日搜尋」；一具水下機器人已在鐵達尼號殘骸附近搜尋，打撈設備也在附近待命。

美軍發言人表示，三架C-17運輸機已從紐約水牛城前往聖約翰斯市，準備運送商業潛水器和支援設備。加拿大軍方則已提供一艘偵察機和兩艘船，其中一艘船專精潛水醫學營救任務。

美國海軍出動Flyaway 深海打撈系統 (FADOSS)，若尋到失蹤的潛水器，...
美國海軍出動Flyaway 深海打撈系統 (FADOSS)，若尋到失蹤的潛水器，則可用這套系統從深海中起吊上來。(Getty Images)

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